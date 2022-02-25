Елена Блиновская оскорбила всех тех, кто не в состоянии купить ее курсы

Елена Блиновская подготовила своим подписчикам совершенно новый информационный продукт. Блогер совершенно уверенна, что в нынешнее наступившее кризисное время всем просто необходимо пройти курс «Дружба» стоимостью 15 тысяч рублей. Для некоторых из своих подписчиков, которые не в состоянии оплатить сумму за инфопродукт, она даже готова подарить бесплатно. Однако сразу же предупредила, что в таком случае он не будет иметь для них такой ценности, нежели заплатить.





«Увы, не будет ценности…», - выдохнув утверждает автор марафонов.

Блиновская также резко высказалась в адрес и тех пользователей сети интернет, которые высказались относительно того, что такая цена значительно завышена за такой продукт.

«А «Дружба» потому и стоит 15. Тот, кто не способен заплатить за него, до этой стадии развития – раскрытия себя через друзей – еще просто не дошел…Без ресурса «друг» можно обойтись на микроуровне, но на макро… На макро мы все будем друзья».





Напомним также о том, что Блиновская стала подготавливать платный контент для своих подписчиков в Instagram. В платных сторис Елена обещала готовить потрясающий невероятный материал для саморазвития. Те же в свою очередь получили порцию негатива и агрессивное поведение за малейшее недовольство. Дело в том, что она начала блокировать всех недовольных пользователей выпущенным контентом, даже при условии оплаты услуги.

Стоит отметить, что благодаря своим интернет-продуктам Елена Блиновская довольно неплохо живет и радуется жизни. Недавно она ответила свой 40-летний юбилей. На свое мероприятие коуч не пожалела и потратила 119 миллионов рублей, куда съехались весь свет российского бомонда.

«Я очень люблю красиво одеться, красиво покушать и вообще – красиво жить! С самого детства люблю это демонстрировать!», - призналась Елена Ксении Собчак.

О своих заработках Елена умалчивает, призналась лишь в том, что только на налоги у нее уходит около 300 миллионов рублей.





«Я рада, что все сложилось идеально! Я рада быть именно тем, кем я стала! Все мое тело пронизано невероятной благодарностью. А ведь все поначалу начиналось с моего первого списка желаний…моих личных желаний!», - вспоминала Блиновская в своем блоге.



