Елена Блиновская оскорбила всех тех, кто не в состоянии купить ее курсы
25.02.2022 17:50 / Интернет / Прочли: 1372 человек
Блогер Елена Блиновская продолжает активно раскручивать линейку своих продуктов, продавая их посредством интернет в виде онлайн-курсов. Вслед за продажами «Марафона желаний» коуч запустила еще один под названием «Дружба» стоимостью 15 тысяч рублей. Но, вместо ожидаемого ажиотажа автор раскрученного курса получила новую порцию негодования и негатива.
Елена Блиновская подготовила своим подписчикам совершенно новый информационный продукт. Блогер совершенно уверенна, что в нынешнее наступившее кризисное время всем просто необходимо пройти курс «Дружба» стоимостью 15 тысяч рублей. Для некоторых из своих подписчиков, которые не в состоянии оплатить сумму за инфопродукт, она даже готова подарить бесплатно. Однако сразу же предупредила, что в таком случае он не будет иметь для них такой ценности, нежели заплатить.
«Увы, не будет ценности…», - выдохнув утверждает автор марафонов.
Блиновская также резко высказалась в адрес и тех пользователей сети интернет, которые высказались относительно того, что такая цена значительно завышена за такой продукт.
«А «Дружба» потому и стоит 15. Тот, кто не способен заплатить за него, до этой стадии развития – раскрытия себя через друзей – еще просто не дошел…Без ресурса «друг» можно обойтись на микроуровне, но на макро… На макро мы все будем друзья».
Напомним также о том, что Блиновская стала подготавливать платный контент для своих подписчиков в Instagram. В платных сторис Елена обещала готовить потрясающий невероятный материал для саморазвития. Те же в свою очередь получили порцию негатива и агрессивное поведение за малейшее недовольство. Дело в том, что она начала блокировать всех недовольных пользователей выпущенным контентом, даже при условии оплаты услуги.
Стоит отметить, что благодаря своим интернет-продуктам Елена Блиновская довольно неплохо живет и радуется жизни. Недавно она ответила свой 40-летний юбилей. На свое мероприятие коуч не пожалела и потратила 119 миллионов рублей, куда съехались весь свет российского бомонда.
«Я очень люблю красиво одеться, красиво покушать и вообще – красиво жить! С самого детства люблю это демонстрировать!», - призналась Елена Ксении Собчак.
О своих заработках Елена умалчивает, призналась лишь в том, что только на налоги у нее уходит около 300 миллионов рублей.
«Я рада, что все сложилось идеально! Я рада быть именно тем, кем я стала! Все мое тело пронизано невероятной благодарностью. А ведь все поначалу начиналось с моего первого списка желаний…моих личных желаний!», - вспоминала Блиновская в своем блоге.
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