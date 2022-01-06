Елена Блиновская рассказала о своей реакции на слухи о измене мужа

На все слухи о неверности Алексея Блиновского Елена реагирует спокойно и уверенна, что он образцовый семьянин, а все что говорят – это всего лишь сплетни. Также существует версия, что Елена знает о похождениях мужа, но закрывает на все глаза, дабы сохранить семейные отношения и быть с любимым мужчиной несмотря ни на что.

«Оу, даже я, оказывается, знаю точно. Вот за что люблю свою публичность – узнаю все первая. Передам мужу привет!», - призналась 40-летняя Елена Блиновская в своем личном блоге.

Елена также высказалась относительно своего поведения во время интервью Ксении Собчак:

«Танцую пьяная. Плюю в рожу. Вообще…веду себя так, как хочу!», - заявила девушка и добавила, что она не стесняется своих эмоций и будет жить так, как захочет.

Относительно Ксении Собчак, которая призналась, что она как ведущая выполнила свою задачу и раскрыла всю сущность блогерши.

«Люди наивно думают, что смогут продать мне свой образ, приходя ко мне. И даже не знают, что у меня многолетняя накатанная технология сбить с человека то, какое он хочет произвести на меня впечатление. Моя работа -сбить эту маску с лица. А что под маской – тут, конечно, у каждого свое. А некоторые вообще приходят без желания красоваться. И это всегда моя личная радость!», - призналась Ксения Собчак.