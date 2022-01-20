Сосо Павлиашвили просит прощения за измены своей первой супруге
20.01.2022 12:59 / Шоу-бизнес / Прочли: 430 человек
18 лет семейной жизни прожил в первом браке артист Сосо Павлиашвили и Нино Учанейшвили. В начале 2000-х годов брак был расторгнут, а причины тому – бесчисленные измены грузинского и российского эстрадного артиста. В этом союзе у артиста родился наследник – сын Леван.
Именно в те годы, когда Сосо Павлиашвили находился в браке с Нино, артист имел ошеломительный успех и популярность. Женщины признавались ему в любви, и перед многими соблазнами Сосо не мог устоять – уходил в любовные интриги с головой. Сейчас же Павлиашвили приносит извинения бывшей супруге:
«Это реально разрушает, я признаю. Измена – это предательство. Я предавал Нино. Осознаю это и каждый раз прошу прощения у Бога за ту боль, которую принес ей. Конечно, я был виноват. Красивые женщины признавались мне в любви, относились ко мне с большим интересом и теплотой. Но, об этом продолжать не по-джентельменски!», - отметил 57-летний артист на шоу ведущему Борису Корчевникову.
Сейчас Сосо Павлиашвили живет с Ириной Патлах. Отношения пара не узаконила, но обвенчалась. Влюбленная пара воспитывает двоих дочерей.
Сосо Павлиашвили познакомился с Ириной, когда она была еще несовершеннолетней. Тогда вокруг артиста и 16-летней девчонки концентрировалось немало грязных слухов.
«Я ее запомнил, как несуразную, но очень красивую девочку. С хорошими манерами, не курит, не пьет, не матерится и слушает хорошую музыку. Я ее взял к себе в коллектив: она очень хорошо пела. На тот момент с той болезнью я даже не думал, что у нас может что-то срастись», - признавался о своей возлюбленной Сосо Павлиашвили.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Леонида Куравлева похоронили рядом с женой, без которой он так и не смог научиться жить!
01.02.2022 17:37 / ПроисшествияАктер Леонид Куравлев умер на прошлых выходных, а сегодня его отпевали в Центральной клинической больнице. Пос...
Марат Башаров со дня похорон отца еще не разу не помянул его возле могилы
30.01.2022 22:14 / Шоу-бизнесОтца Марата Башарова не стало в августе 2021 года. Об этом стало известно ему по телефонному звонку от брата. ...
Какое завещание после себя оставил Леонид Куравлев?
30.01.2022 21:43 / ФинансыСовсем недавно стало известно про смерть актера Леонида Куравлева. Последний месяц здоровье артиста сильно бес...
Скончался народный артист Леонид Куравлев
30.01.2022 21:10 / ПроисшествияПоследние годы жизни актер Леонид Куравлев прожил достаточно затворнической жизнью: не выходил на публику, не ...
Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук откровенно рассказала о взглядах на жизнь, деньги
30.01.2022 20:50 / ФинансыПредпринимательница, основательница и генеральный директор компании «Wildberries» Татьяна Бакальчук который го...
Мама восьмерняшек Надя Сулеман отметила 13-й день рождения своих детей
30.01.2022 20:15 / В миреВосьмерняшкам Нади Сулеман из знаменитой «Октомамы» сейчас 13 лет, и они выглядят такими взрослыми на недавно ...
Муж Гоар Аветисян назвал причину своего ухода от знаменитой жены
29.01.2022 22:58 / Шоу-бизнесНесколько месяцев назад знаменитая визажистка и блогер Гоар Аветисян рассталась со своим супругом Сергеем. У п...
Прах умершего Арниса Лицитиса захоронят на родине популярного актера
29.01.2022 22:20 / ПроисшествияНеделю назад в СМИ появились печальные новости о том, что популярный советский и российский актер Арнис Лицити...
Хлои Кардашьян отреагировала на похождения в клубе Тристана Томпсона
27.01.2022 21:12 / В миреХлоя Кардашьян соблазнительно позировала в своей машине на новых фотографиях и упомянула «предательство», кото...
Елена Блиновская выставила прейскурант за просмотр своих историй в Инстаграм
27.01.2022 20:59 / ИнтернетБлогер Елена Блиновская вновь удивила своих поклонников. Отныне она решила, что будет подготавливать платный к...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар