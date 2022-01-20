Сосо Павлиашвили просит прощения за измены своей первой супруге

Именно в те годы, когда Сосо Павлиашвили находился в браке с Нино, артист имел ошеломительный успех и популярность. Женщины признавались ему в любви, и перед многими соблазнами Сосо не мог устоять – уходил в любовные интриги с головой. Сейчас же Павлиашвили приносит извинения бывшей супруге:

«Это реально разрушает, я признаю. Измена – это предательство. Я предавал Нино. Осознаю это и каждый раз прошу прощения у Бога за ту боль, которую принес ей. Конечно, я был виноват. Красивые женщины признавались мне в любви, относились ко мне с большим интересом и теплотой. Но, об этом продолжать не по-джентельменски!», - отметил 57-летний артист на шоу ведущему Борису Корчевникову.

Сейчас Сосо Павлиашвили живет с Ириной Патлах. Отношения пара не узаконила, но обвенчалась. Влюбленная пара воспитывает двоих дочерей.

Сосо Павлиашвили познакомился с Ириной, когда она была еще несовершеннолетней. Тогда вокруг артиста и 16-летней девчонки концентрировалось немало грязных слухов.

«Я ее запомнил, как несуразную, но очень красивую девочку. С хорошими манерами, не курит, не пьет, не матерится и слушает хорошую музыку. Я ее взял к себе в коллектив: она очень хорошо пела. На тот момент с той болезнью я даже не думал, что у нас может что-то срастись», - признавался о своей возлюбленной Сосо Павлиашвили.



