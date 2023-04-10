Ксения Бородина откровенно о многочисленных изменах бывшего мужа
10.04.2023 21:20 / Шоу-бизнес / Прочли: 1187 человек
Длительный период Ксения Бородина не комментировала ситуацию, относительно причин своего развода с Курбаном Омаровым. Сейчас же ведущая реалити-шоу «Дом-2» решила рассказать всю правду…
В 2021-м году Бородина подала на развод с Омаровым. Тогда она никак не комментировала причину своего решения, а бывшие то и дело только выясняли отношения в социальной сети, переходя на личности и оскорбления. Вчера же Ксения призналась, причиной стали многочисленные измены со стороны Курбана.
«Человек меня обманул, я это чувствовала достаточно давно. Как многие пишут, это произошло из-за нынешней барышни Омарова, но нет – их было множество!», - призналась Бородина.
До этого решения многие знакомые говорили Ксении о многочисленных похождениях Курбана, но она до конца не хотела разбираться в сложившейся ситуации – надеялась на лучшее ради дочери Теоны.
«У меня была колоссальная борьба с собой. Я наняла детективов и все увидела своими глазами. Мне сказали все данные: имя, фамилию, адрес. Женщин было какое-то неимоверное количество, позже это все повсплывало!», - призналась Ксения Бородина.
После рождения совместной дочери Теоны догадки только увеличивались и недоверие возрастало. Постепенно Ксения осознала, что живет с человеком, который не разделает ее взглядом на жизнь:
«Это было очень подло, неприятно больно, когда ты это чувствуешь, а из тебя все время делают дуру. Человек до последнего стоял на коленях, признавался в любви, говорил, что, если не я — он сдохнет. У меня была адская паранойя», — вспоминает телезвезда.
В интервью Надежде Стрелец Ксения Бородина призналась, что после рождения дочери Теоны они расставались на три месяца и даже нанимала адвокатов, чтобы запустить бракоразводный процесс. Однако тогда Курбан смог убедить жену, что все будет хорошо. Однако идиллия длилась недолго, за время жизни порознь стали всплывать неприятные факты и подробности его походов налево.
«Когда ты начинаешь сопоставлять все даты, ночи, когда он ночует не дома…, начинаешь понимать, что всплывающая информацию – это все-таки правда. Какая-то грязь страшная…Я курила одну сигарету за другой. Я была на страшных нервах, взяла и накатала пост. Но он меня позже вернул и какое-то время мы жили спокойно, нормально, но недолго. Потом все начало становиться хуже. Я все время была злая, угнетенная, недовольная всем. И это понятно, когда женщине изменяют, откуда взяться энергии?
Фото публикации: соц. сети
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