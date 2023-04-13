Елена Валюшкина: резко и откровенно о своем бывшем муже Александре Яцко

Елена Валюшкина пошла на огромную борьбу в противовес здоровью, чтобы подарить любимому мужу детей. Были многочисленные операции, процедуры ЭКО. Спустя множество препятствий пара таки стала родителями двоих детей: сына Василия и дочери Марии. Сейчас уже после развода, когда дети взрослые – они, конечно же, общаются с родным отцом, но Елена – категорична!

В интервью изданию StarHit Елена Валюшкина призналась, что ее первый муж отобрал у нее возможность сниматься в кино, уничтожил все снимки за 11 лет совместной жизни, отсудил жилую площадь, а в придачу ко всему – еще и проклял!





Относительно второго супруга Александра Яцко, Валюшкина назвала его не бабником, а «крысой». Потому что в понимании актрисы, бабник – это веселый мужчина, без жены и детей, без каких-либо обязательств. Веселый такой мужчинка, который меняет женщин, как перчатки. А мужчина женатый, с детьми и обязательствами, который встречается на вашем пути – это уже не бабник, а «крыса».





«Смотрю я на первого, и на второго бывшего – и жалко мне их!», - откровенно призналась артистка.





Тем не менее, Валюшкина совершенно не отбрасывает мысль снова выйти замуж. Все дело в том, что надеть свадебное платье она не отказалась бы.





Фото публикации: соц. сети Елены Валюшкиной.