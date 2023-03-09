Ольга Бузова: откровенно о своей будущей свадьбе

В последнее время в социальных сетях Ольги Бузовой вы не увидите фото, подробных откровений и душещипательных умозаключений от блондинки. Вести более закрытый образ жизни Бузова стала с тех пор, как у нее появился избранник, на которого у нее серьезные планы. Поклонники подозревают, что у Ольги роман, но сама никаких подробностей не выдает:





«В моем сердце всегда живет любовь! Только любовь правит миром, любовь заставляет нас творить и идти дальше. А для себя я решила, что счастье любит тишину, поэтому хейтеры могут сколько угодно сплетничать обо мне, если им больше нечем заняться», — сказала 37-летняя ведущая.





Стоит отметить, что в отличие от своего ухажера, о своей грядущей свадьбе Бузова рассказывает более охотно:

«У меня уже была свадьба, о которой я когда-то мечтала. Скорее всего, сейчас я бы не стала устраивать пышное торжество. Теперь для меня это более личная и интимная история, история для двоих», — поведала Ольга.





После череды измен, предательства и прочих непонятных ситуаций в отношениях между ней с мужчинами Ольга Бузова таким представляет своего будущего мужа:

«Честность, верность, поддержка, сила, взаимопонимание — вот то, что выходит на первый план. Очень сложно просто называть набор качеств мужчины или эпитеты для отношений. Я всегда говорила, что мужчину характеризуют поступки, его отношение к женщинам. Поэтому я смотрю на дела, а не на слова.





В отношениях самое главное — не потерять себя. Каждая женщина сама решает, чем жертвовать ради мужчины, и нужно ли это делать. Мне кажется, что действительно крепкие и хорошие отношения — это когда ты не чувствуешь, что приносишь что-то в жертву. Должна быть гармония во всем, а не ощущение, что ты отдала лучшие годы своей жизни кому-то. Важно оставаться интересной личностью для своего мужчины, женщиной, которой он восхищается», — заключила исполнительница хита «Мало половин».





Фото публикации: соц. сети Ольги Бузовой buzova86. По материалам издания: StarHit.



