Селена Гомес: откровенно о своем «разбитом сердце» после расставания с Джастином Бибером

31-летняя Селена Гомес рассказала в новом интервью, что ее разрыв с 29-летним Джастином Бибером привел к тому, что она решила уделить приоритетное внимание своему психическому здоровью, отойдя на некоторое время от социальных сетей.





«Мне только что разбили сердце», — сказала Селена в интервью Fast Company, опубликованном 3 октября.

«Мне не нужно было видеть, что все делают», — добавила она. «Затем были моменты, когда я не чувствовала себя позитивно по поводу того, как я выгляжу, из-за того, что я видела в соц. сетях. Ух ты, мне бы хотелось, чтобы мое тело выглядело так».





Селена навсегда рассталась с Джастином в 2018 году после многолетних, периодических отношений. Примерно в то же время после расставания звезде поставили диагноз биполярное расстройство. Это было очень трудное время в жизни Селены, о котором она вспоминала в своем документальном фильме «Селена Гомес: Мой разум и я». Однако Селена удивила поклонников, назвав свой разрыв с Джастином «лучшим, что когда-либо случалось с ней».

«Все было так публично. Меня преследовали прошлые отношения, о которых никто не хотел забывать. Потом я просто прошла мимо этого и больше не боялась», — рассказала она.

«Я чувствую, что мне пришлось пережить самое ужасное горе, которое когда-либо было, а затем я просто забыла обо всем, это было действительно сбивает с толку. Но я просто думаю, что это должно было случиться, и в конечном итоге это было лучшее, что когда-либо случалось со мной».





Селена редко рассказывает о своих отношениях с Джастином. Вскоре после расставания в 2018 году Джастин начал встречаться с Хейли Болдуин, и к концу года они поженились. Селена спела о расставании в своем треке 2019 года «Lose You To Love Me», в котором есть душераздирающие тексты, такие как «Через два месяца ты заменил меня» и «Мне нужно было потерять тебя, чтобы полюбить себя». Она никогда прямо не говорила, что эта песня о Джастине, и даже уточнила в интервью NPR, что это «не ненавистная песня».





«В этой песне говорится, что у меня было что-то прекрасное, и я бы никогда не стала отрицать, что это было не так. Это было очень сложно, и я рада, что все закончилось», — объяснила Селена Гомес в начале 2020 года.





После расставания с Джастином Селена встречалась с The Weeknd в течение 10 месяцев в 2017 году. В начале этого года у нее был краткосрочный роман с Дрю Таггартом из The Chainsmokers, но, очевидно, все было не серьезно. С тех пор Селена высмеивала свой статус отношений в социальных сетях, давая понять, что она одинока. Она даже выпустила новую песню «Single Soon» и опровергла слухи о том, что этот трек посвящен ее отношениям с The Weeknd.





Фото публикации: соц. сети звезды.