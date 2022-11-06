Пародист Александр Песков откровенно о диагнозе бывшей жены

Артист спас жизнь бывшей жены Галины. Когда женщина стала чувствовать недомогания, начал резко увеличиваться живот и мучать периодические нестерпимые боли. Женщина долго не признавалась в своих ощущениях, что с ней что-то не так. Пока Александр Песков не обратил внимание на живот и заставил обратиться за консультацией специалистов. После обследования Галина услышала неутешительный диагноз – рак четвертой степени.





Медики тут же начали готовить женщину к операции, которая прошла достаточно успешно, но сложно. Дело в том, что из-за запущенности диагноза, в организме пошли метастазы. Тогда лечащий врач Галины так и сказал, что не может точно сказать, сколько еще ей осталось жить на свете. Спустя девять лет Песков встретил того хирурга:





«Вдруг я вижу его, он на меня идет мрачный, руку дает молча. Я ему смотрю в глаза, и он отводит взгляд. Я говорю: «Вы знаете, что вы Бог?» Он говорит: «Жива. Как? Я давал три месяца от силы — тебе не сказал», — вспоминает 60-летний шоумен.





Весь период лечения Песков был рядом с женой и всячески помогал до тех пор, пока болезнь не отступила. К сожалению, после борьбы с болезнью в момент, когда самое опасное миновало пара рассталась:





«Четыре курса химии было. Понятно, что такое: это по стеночке, адские боли, облысение. Мои парики пошли в ход и так далее. Но уже прошло 20 лет с копейками. Она выздоровела. Мы это сделали! Мы победили рак», — с облегчением сказал шоумен.





Напомним, что пара поженилась в 1986 году, познакомились во время совместной работы в труппе Котласского драматического театра. Вскоре после свадьбы у пары родилась дочь Дарья. После развода пара до нынешних времен сохранила дружеские отношения и постоянно общаются ради совместной дочери.





В эфире передачи «Секрет на миллион» Александр Песков признался, что женился на Галине ради решения жилищного вопроса. Тем не менее, они смогли остаться друзьями, ради будущего дочери Дарьи остались друзьями и после расставания, на одной волне!