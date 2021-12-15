Ксения Собчак разоблачила курсы желаний Регины Тодоренко, внеся ее в список инфоцыган
15.12.2021 17:16 / Интернет / Прочли: 712 человек
Очень большую популярность стало обретать такое явление в Сети интернет, как распространение продаж всевозможных марафонов либо же курсов по самым разным направлениям. Основными из которых является похудение, обретение женственности, психологический разбор и обретение уверенности. Этот список можно продолжать бесконечно… Но, некоторые знаменитости скептически относятся к подобного рода «учению», считая их создателей попросту «инфоцыганами».
Скептики считают, что основным направлением таких «просветителей» является не передача просветительской информации, а проведение обычного коучинга, применяя знания и термины других людей из чужих работ. Попросту говоря, такие люди занимаются продажей воздуха. Главное для таких деятелей, завоевать доверие своей аудитории и побольше на этом заработать. Не самого лучшего мнения о таких инфоцыган и Ксения Собчак!
«Я понимаю, когда твердый эксперт упаковывает свой продукт и продает в нем свою экспертность! Вот, например, Илон Маск – эксперт? На выше некуда! Его бизнес-марафон я купила бы! Но он не выпускает инфопродукт!? Зато есть Регина Тодоренко! Со своим марафоном желания, которая учить мечтать…У Надин Серовски есть курс, который предлагает прокачать свою женственность, за одно и заработать себе пару тысяч рублей…Гусейн Гасанов вообще обещает поделиться «мышлением миллионера», после чего вы станете богатыми», - поделилась мыслями Ксения Собчак.
Собчак добавила, что благодаря таким милым ребятам в интернете, пользователям сложно отличить действительно качественное онлайн-образование от говномарафона.
«Сейчас каждый блогер, у которого есть хоть какая-то аудитория, считает просто необходимым учить другого жизни, да еще и за деньги», - подытожила Ксения Собчак.
Ксения Собчак пошла дальше и подготовила документальный фильм про марафоны. Журналист и телеведущая публично обратилась ко всем инфоцыганам и пригласила их на дебаты по данному вопросу #ОсторожноСпор.
«Интересно, что никто из тех, с кем я пыталась связаться – не захотел со мной разговаривать!», - заключила 40-летняя блондинка.
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