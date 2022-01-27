Елена Блиновская выставила прейскурант за просмотр своих историй в Инстаграм

Именно Елена Блиновская можно сказать стала родоначальницей в сфере развития и получения прибыли от информационного бизнеса. Именно с нее началась волна так называемых «марафонах желаний», всевозможных курсов, а по мнению Ксении Собчак – инфоцыганстве в России. На данный момент Елена Блиновская решила попробовать новый виток в бизнесе – развивать платный контент, продавая сторис в Instagram.

Еще несколько недель назад представители Instagram в стране анонсировали введение в скором будущем платного контента для доступа к уникальным сторис популярных блогеров. Тариф будет примерно 99 рублей.

На данный момент такая услуга в Росси недоступна. Но, Блиновская находится за границей и решила испробовать новый функционал, предлагаемый разработчиками в Instagram. Елена для тестирования уже запросила немалую сумму с подписчиков.

«Мне не нужно много людей. Нужны лишь те, кто может это себе позволить – побыть в разделе сторис: «Избранное для друзей» за 10 тысяч рублей. Предвкушаю верещание завистливых хейтеров, считающих мои деньги. Если для вас это нелегко, то просто забейте», - поведала Елена Блиновская.

Волшебница так называемых «марафонов желаний» добавила, что за тот контент, который она будет готовить, она просто вынуждена ввести плату. Но подписчиков в сети интернет это не остановило, многих возмутила позиция Блиновской, считая ее весьма меркантильной. Хотя блогер заверила, что, как и раньше будет публиковать и бесплатные сторис в социальной сети.

«В течении двух недель я буду делиться уникальным контентом. Мы с вами проживем в отдельном сериале. Это очень личное и далеко не для всех. Это будет отличная возможность опробовать новое направление в Instagram еще до его запуска в России», - призналась автор популярного марафона.

После интервью Елены Блиновской Ксении Собчак на тему документального фильма про инфоцыганство в России, создательница марафона желаний получила массу критики в свой адрес. Ее обсуждал все, кому не лень, теперь ее имя знают в каждом уголке страны. Теперь же таком хайпе она снова сможет неплохо заработать.