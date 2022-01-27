Елена Блиновская выставила прейскурант за просмотр своих историй в Инстаграм
27.01.2022 20:59 / Интернет / Прочли: 411 человек
Блогер Елена Блиновская вновь удивила своих поклонников. Отныне она решила, что будет подготавливать платный контент для своих VIP-поклонников.
Именно Елена Блиновская можно сказать стала родоначальницей в сфере развития и получения прибыли от информационного бизнеса. Именно с нее началась волна так называемых «марафонах желаний», всевозможных курсов, а по мнению Ксении Собчак – инфоцыганстве в России. На данный момент Елена Блиновская решила попробовать новый виток в бизнесе – развивать платный контент, продавая сторис в Instagram.
Еще несколько недель назад представители Instagram в стране анонсировали введение в скором будущем платного контента для доступа к уникальным сторис популярных блогеров. Тариф будет примерно 99 рублей.
На данный момент такая услуга в Росси недоступна. Но, Блиновская находится за границей и решила испробовать новый функционал, предлагаемый разработчиками в Instagram. Елена для тестирования уже запросила немалую сумму с подписчиков.
«Мне не нужно много людей. Нужны лишь те, кто может это себе позволить – побыть в разделе сторис: «Избранное для друзей» за 10 тысяч рублей. Предвкушаю верещание завистливых хейтеров, считающих мои деньги. Если для вас это нелегко, то просто забейте», - поведала Елена Блиновская.
Волшебница так называемых «марафонов желаний» добавила, что за тот контент, который она будет готовить, она просто вынуждена ввести плату. Но подписчиков в сети интернет это не остановило, многих возмутила позиция Блиновской, считая ее весьма меркантильной. Хотя блогер заверила, что, как и раньше будет публиковать и бесплатные сторис в социальной сети.
«В течении двух недель я буду делиться уникальным контентом. Мы с вами проживем в отдельном сериале. Это очень личное и далеко не для всех. Это будет отличная возможность опробовать новое направление в Instagram еще до его запуска в России», - призналась автор популярного марафона.
После интервью Елены Блиновской Ксении Собчак на тему документального фильма про инфоцыганство в России, создательница марафона желаний получила массу критики в свой адрес. Ее обсуждал все, кому не лень, теперь ее имя знают в каждом уголке страны. Теперь же таком хайпе она снова сможет неплохо заработать.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Леонида Куравлева похоронили рядом с женой, без которой он так и не смог научиться жить!
01.02.2022 17:37 / ПроисшествияАктер Леонид Куравлев умер на прошлых выходных, а сегодня его отпевали в Центральной клинической больнице. Пос...
Марат Башаров со дня похорон отца еще не разу не помянул его возле могилы
30.01.2022 22:14 / Шоу-бизнесОтца Марата Башарова не стало в августе 2021 года. Об этом стало известно ему по телефонному звонку от брата. ...
Какое завещание после себя оставил Леонид Куравлев?
30.01.2022 21:43 / ФинансыСовсем недавно стало известно про смерть актера Леонида Куравлева. Последний месяц здоровье артиста сильно бес...
Скончался народный артист Леонид Куравлев
30.01.2022 21:10 / ПроисшествияПоследние годы жизни актер Леонид Куравлев прожил достаточно затворнической жизнью: не выходил на публику, не ...
Самая богатая женщина России Татьяна Бакальчук откровенно рассказала о взглядах на жизнь, деньги
30.01.2022 20:50 / ФинансыПредпринимательница, основательница и генеральный директор компании «Wildberries» Татьяна Бакальчук который го...
Мама восьмерняшек Надя Сулеман отметила 13-й день рождения своих детей
30.01.2022 20:15 / В миреВосьмерняшкам Нади Сулеман из знаменитой «Октомамы» сейчас 13 лет, и они выглядят такими взрослыми на недавно ...
Муж Гоар Аветисян назвал причину своего ухода от знаменитой жены
29.01.2022 22:58 / Шоу-бизнесНесколько месяцев назад знаменитая визажистка и блогер Гоар Аветисян рассталась со своим супругом Сергеем. У п...
Прах умершего Арниса Лицитиса захоронят на родине популярного актера
29.01.2022 22:20 / ПроисшествияНеделю назад в СМИ появились печальные новости о том, что популярный советский и российский актер Арнис Лицити...
Хлои Кардашьян отреагировала на похождения в клубе Тристана Томпсона
27.01.2022 21:12 / В миреХлоя Кардашьян соблазнительно позировала в своей машине на новых фотографиях и упомянула «предательство», кото...
Изможденную и с косынкой на голове Марину Хлебникову засняли в больнице
27.01.2022 20:30 / ПроисшествияЕще в ноябре 2021 года певица Марина Хлебникова пострадала в результате ужасного пожара в собственной квартире...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар