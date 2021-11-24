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Марию Шукшину шокировали, пригласив на экскурсию в морг и реанимацию

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Марию Шукшину шокировали, пригласив на экскурсию в морг и реанимацию

24.11.2021 20:05 / Интернет / Прочли: 721 человек

11 больниц России пригласили звезд, которые выступают против вакцинации от COVID-19, поучаствовать в экскурсии по моргам и реанимациям страны. В числе тех, кто категорично настроен против прививки – является актриса Мария Шукшина. После резкого ответа медикам, Instagram ограничил доступ подписаться на аккаунт звезды.

Перед тем, как пользователь подпишется на Instagram-аккаунт 54-летней Марии Шукшиной, выскакивает сообщение с предупреждением:

«Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушала Нормы сообщества».

Поводом для такого предостережения от Instagram мог стать резкий ответ Марии Шукшиной несколько часов назад в адрес медиков, предложивших экскурсии по красной зоне.

В своем обращении к 11 главврачам ведущих больниц страны Мария Шукшина в свою очередь пригласила в «зеленую зону», где придерживаются здорового образа жизни, здравомыслия и элементарных правил профилактики респираторных заболеваний. Также Мария акцентировала на отсутствии страха и паники, а также на том, что именно так все и выживали до 2020 года. При этом о «красной зоне» и речи не было.

Мария Шукшина в своей речи добавила, что она лично – не против вакцины, а против порядка реализации программы вакцинации в стране, против участия в эксперименте неисследованной вакцины. Также артистка обеспокоена тем, что власти сталкивают лбами «условных прививочников» и «антипрививочников».

В конце своей публикации актриса обратилась: «Здоровые не должны жить по правилам, которые установлены и реально необходимы для больных!».

Источник: Новости Шоу Бизнеса Starslife.ru

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