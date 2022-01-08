Блогер Виктория Демидова шокировала признанием о методе воспитания сына со стороны бывшего мужа

42-летняя блогерша Виктория Демидова таки решила призналась, почему она рассталась с молодым избранником, не прожив с ним и двух лет вместе. Развод проходил с сопровождением громких скандалов, ситуацию в семье не спасло даже рождение общего ребенка. Бывший муж Сергей жаловался подписчикам в том, что ему всегда приходилось доказывать свою любовь Виктории, что в свою очередь очень угнетало мужчину.

Страсти до сих пор бушуют и на вопрос, почему Виктория не дает видеться отцу с их сыном Кристианом, она ответила честно и откровенно:

«Я никогда не запрещала видеться папе с сыном. Если отец занимается ребенком, то малыш должен видеть его на постоянной основе, а не 3-4 раза в месяц, когда папе стукнет в голову, что он соскучился. Такие редкие встречи приводят к неустойчивому психологическому состоянию малыша. Мы предложили папе Кристиана заключить нотариально заверенное соглашение, где конкретно прописали бы: в какие дни папа занимается с ребенком, воспитательный процесс, количество участия в жизни ребенка».

К тому же Виктория будет настаивать на психологической экспертизе, потому как выяснилось обстоятельство, которое небезопасно для ребенка. Виктория узнала, что Сергей агрессивно себя вел по отношению к старшему ребенка:

«Когда мы узнали про издевательства над собакой, мы узнали, что Сергей избивал ремнем старшего сына, когда ему было 12 лет. А потом запугивал ребенка, чтобы он мне не признавался в произошедшем. Это ж каким зверем нужно быть, чтобы трогать детей! За это он ответит!», - отреагировала Виктория.

Также Виктория Демидова призналась, что Сергей так и не отдал ей денег, которые она занимала на проведение марафона в социальной сети Instagram.

Напомним, что несколько лет назад Виктория овдовела, ее муж умер от резкой остановки сердца. Немного времени спустя блогерша закрутила роман с бодибилдером Сергеем Бойцовым, который намного младше известной фитнес-блогерши.