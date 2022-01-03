В 2022 году Елена Блиновская дала интервью Ксении Собчак после обвинений в шарлатанстве ее курсов
03.01.2022 20:04 / Интернет / Прочли: 242 человек
После интервью известной телеведущей и журналистки Ксении Собчак с известным коучем Еленой Блиновской, которое произвело в обществе большой резонанс и множество рассуждений, многие звезды решили выразить свою точку зрения о сложившемся.
40-летняя Ксения Собчак мастер удивлять каждый раз все новым и интересным материалом либо темой для обсуждения и переосмысления. Так, в декабре 2021 года Собчак выпустила документальный фильм, в котором подняла тему инфоцыган в социальной сети и Сети интернет. Среди огромного количества блогеров, таких как Регина Тодоренко, пальму первенства в антирейтинге продаваемого «воздуха» посредством интернет журналистка наградила Елену Блиновскую с ее тренингом «Марафон желаний».
Сегодня, 3 января Ксения Собчак опубликовала интервью с Блиновской на своем YouTube-канале «Осторожно: Собчак!» Телеведущая не скрывает, что после беседы с личным тренером у нее сразу возникла мысль записать все на своем канале.
Пообщавшись с Блиновской Ксения Собчак просто не смогла не снять документальный фильм о «продавцах воздуха», которые с легкостью могут впарить тренинг про «успешный успех».
Публика приняла на ура поднятую тему как в документальном фильме, так и интервью с популярной блогершой-марафончицей.
Актриса, звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова одна из первых отреагировала на животрепещущую тему:
«Смотрю интервью известного коуча и откровенно ржу. Такой «просветленный» человек и такой хабалистый и неуравновешенный, что я просто в шоке. Как можно доверять свою жизнь такому человеку? Ребята, ну не бывает чудес, поймите! Нужен хороший психолог, если хотите решить свои проблемы! Но, это продолжительная и серьезная работа!», - отреагировала Рудова.
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