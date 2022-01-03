В 2022 году Елена Блиновская дала интервью Ксении Собчак после обвинений в шарлатанстве ее курсов

40-летняя Ксения Собчак мастер удивлять каждый раз все новым и интересным материалом либо темой для обсуждения и переосмысления. Так, в декабре 2021 года Собчак выпустила документальный фильм, в котором подняла тему инфоцыган в социальной сети и Сети интернет. Среди огромного количества блогеров, таких как Регина Тодоренко, пальму первенства в антирейтинге продаваемого «воздуха» посредством интернет журналистка наградила Елену Блиновскую с ее тренингом «Марафон желаний».

Сегодня, 3 января Ксения Собчак опубликовала интервью с Блиновской на своем YouTube-канале «Осторожно: Собчак!» Телеведущая не скрывает, что после беседы с личным тренером у нее сразу возникла мысль записать все на своем канале.

Пообщавшись с Блиновской Ксения Собчак просто не смогла не снять документальный фильм о «продавцах воздуха», которые с легкостью могут впарить тренинг про «успешный успех».

Публика приняла на ура поднятую тему как в документальном фильме, так и интервью с популярной блогершой-марафончицей.

Актриса, звезда сериала «Татьянин день» Наталья Рудова одна из первых отреагировала на животрепещущую тему:

«Смотрю интервью известного коуча и откровенно ржу. Такой «просветленный» человек и такой хабалистый и неуравновешенный, что я просто в шоке. Как можно доверять свою жизнь такому человеку? Ребята, ну не бывает чудес, поймите! Нужен хороший психолог, если хотите решить свои проблемы! Но, это продолжительная и серьезная работа!», - отреагировала Рудова.



