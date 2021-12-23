Ксения Бородина резко высказалась на обвинения в своей слабохарактерности

Публике уже даже трудно вспомнить о том, из-за чего начался конфликт между двумя красивыми и успешными девушками. Телеведущая неоднократно критиковала бывшую участницу реалити-шоу, а на одном из последних мероприятий в Москве девушки едва не поссорились и начали выяснять отношения. Тогда Виктории Боне вручили награду, на что реакции Ксении Бородиной была нескрываемо скептической.

После этого инцидента, в интервью с Лаурой Джугелией Виктория Боня не могла не забыть о Ксении и лишний раз не упускать возможность, чтобы подколоть давнего врага.

«Очень многие хают в своих сторис в социальной сети, взять ту же Бородину. Но, у нее нет внутренней силы, чтобы сказать все это в лицо!», - заявила в интервью Лауре Боня.

Ксения Бородина молчать не стала и обвинила Викторию Боню в очередном хайпе на ее имени:

«И этих людей я в свое время отмазывала перед продюсерами, в то время пока она каталась на своих «крузаках» и «херачили». Я была всегда против, мне тогда было 21 год. Я тусила, пила, но и работала, не протирала штаны просто так на шоу. Я уже молчу про километры членов, которые она отсосала, потому как это не мое дело. Просто начни уже жить своей «богатой» жизнью и оставь меня в покое!», - отреагировала Ксения Бородина.