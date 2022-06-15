Обновление 2022 года Ксения Бородина засветила на видео своего возлюбленного

Уже больше полугода ходят слухи о том, что новым избранником Ксении Бородиной стал некогда друг Курбана Омарова – Трофим Симищенко. Бывший муж все это время всячески пытается задеть Бородину, а в ответ получает лишь ответы, что не стоит лезть не в свое дело.





Бизнесмену всегда есть что ответить на любые выпады бывшей жены:

«Есть твоя постель, и есть мой бывший лучший друг Трофим. Я никогда тебя не обсуждал и, в принципе, это низко, согласен. Но у меня есть вопросы к бывшему лучшему другу, на которые он должен ответить. Он, а не ты. Спасибо за дочь и вклад в ее развитие, когда ты бываешь дома. И спасибо, что ты подтвердила, что твоя постель и есть мой лучший друг. Думаю, теперь всем все стало ясно, и тема закрыта!» — писал 41-летний Курбан.

А на днях Ксения Бородина опубликовала видео, в котором играет дочь, но внимательные поклонники рассмотрели в отражении камина возлюбленного ведущей реалити-шоу «Дом-2». Пользователи сразу же распознали в нем Трофима в момент семейных посиделок с детьми.





Однако были и такие подписчики, которые подумали, что это никто иной, как Курбан Омаров. И форма носа, и волосы, и форма лица – все им напоминало бывшего мужа. Многим показалось, что былые недопонимания между парой исчезли, Курбан и Ксения наладили отношения, ведь они воспитывают совместную дочь Теону.





Однако долгих рассуждений не было, Ксения Бородина быстро удалила публикацию, что естественно не спасло от гаданий фанатов, кто же был в доме телеведущей – бывший или любовник?