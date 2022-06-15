Обновление 2022 года Ксения Бородина засветила на видео своего возлюбленного
15.06.2022 16:33 / Интернет / Прочли: 1103 человек
Ранее Ксения Бородина организовала пышное празднование в честь дня рождения старшей дочери. Девочке подарили столько подарков, что та несколько дней распаковывала все новую и новую коробку. В одном из видео момента, когда дочка распаковывала яркую коробку, Бородина засветила своего нового избранника.
Уже больше полугода ходят слухи о том, что новым избранником Ксении Бородиной стал некогда друг Курбана Омарова – Трофим Симищенко. Бывший муж все это время всячески пытается задеть Бородину, а в ответ получает лишь ответы, что не стоит лезть не в свое дело.
Бизнесмену всегда есть что ответить на любые выпады бывшей жены:
«Есть твоя постель, и есть мой бывший лучший друг Трофим. Я никогда тебя не обсуждал и, в принципе, это низко, согласен. Но у меня есть вопросы к бывшему лучшему другу, на которые он должен ответить. Он, а не ты. Спасибо за дочь и вклад в ее развитие, когда ты бываешь дома. И спасибо, что ты подтвердила, что твоя постель и есть мой лучший друг. Думаю, теперь всем все стало ясно, и тема закрыта!» — писал 41-летний Курбан.
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А на днях Ксения Бородина опубликовала видео, в котором играет дочь, но внимательные поклонники рассмотрели в отражении камина возлюбленного ведущей реалити-шоу «Дом-2». Пользователи сразу же распознали в нем Трофима в момент семейных посиделок с детьми.
Однако были и такие подписчики, которые подумали, что это никто иной, как Курбан Омаров. И форма носа, и волосы, и форма лица – все им напоминало бывшего мужа. Многим показалось, что былые недопонимания между парой исчезли, Курбан и Ксения наладили отношения, ведь они воспитывают совместную дочь Теону.
Однако долгих рассуждений не было, Ксения Бородина быстро удалила публикацию, что естественно не спасло от гаданий фанатов, кто же был в доме телеведущей – бывший или любовник?
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