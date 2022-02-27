Анастасия Волочкова пожаловалась на нападки экс-возлюбленной своего нового ухажера
27.02.2022 19:11 / Интернет / Прочли: 1231 человек
Балерина Анастасия Волочкова совсем недавно представила подписчикам своего нового возлюбленного. Как только общественности было показано лицо молодого избранника, в сети объявилась его бывшая девушка. Волочкову такое положение дел крайне изумило.
46-летняя балерина уже и позабыла о своем бывшем благоверном – Сергей Кузнецов, с которым быстро вспыхнули чувства на съемках шоу «Давай поженимся» еще в декабре 2021 года. Вместе они даже успели слетать и отдохнуть на Мальдивах, правда за счет известной публичной личности. Но, теперь Анастасия во всю публикует совместные фото с неким парнем по имени Дмитрий. После уже первых нескольких публикаций, объявилась бывшая девушка Дмитрия, которая дала о себе знать.
Дарья призналась журналистам в том, что Дмитрий вместе с Анастасией совмещают сексуальные отношения с хайпом.
«Думаю, они совмещают вместе и секс, и хайп. Дима – мальчик очень алчный. Конечно, ему нужна реклама и внимание, поскольку выделиться ему особо нечем, но и заняться сексом лишний раз он тоже не упустит шанса!»
Об этом заявлении узнала и сама Анастасия Волочкова, которая на данное заявление отреагировала таким образом:
«Люди, которые начинают писать про Диму нелицеприятные вещи! Добрые люди, мы еще даже не успели толком подружиться, как уже навалился шквал какого-то негатива. И я понимаю, что меня в данном случае используют, как разменную монету для пиара, для собственного хайпа. Но вот что я скажу таким женщинам и людям всем в целом: почему вы не ценили этих мужчин, когда они были рядом с вами, которые потом оказываются в моем окружении или даже в моей постели? Почему вы тогда не ценили этого человека? А когда он со мной вы сразу же начинаете понимать: ага, Анастасия обратила внимание на такого человека, или он на нее!», - отреагировала Волочкова.
Бывшую девушку зацепило, что Анастасия позиционировала Дмитрия своим поклонникам, как просто друга, хотя она изначально якобы знала о том, что между ними больше, чем просто дружба. Волочкова в свою очередь заявляет, что их отношения и правда начинались с дружбы, но все на столько стремительно менялось, что теперь это совершенно другой уровень взаимоотношений.
«Мы встретились 13 февраля в канун праздника всех влюбленных День святого Валентина. Я не хотела светить его лицо и в первой публикации закрыла его лицо букетом цветов, которые он мне подарил на первом свидании. Потом я сказала Диме: «Мол, глупо скрывать свои отношения! Я не хочу, чтобы тебя узнавали по носкам или по частям тела. Нужно быть открытыми». Да, мы друзья. Очень близкие друзья. А что дружба не предполагает дружеский секс? Предполагает. Очень ярки и хороший хочу вам признаться. Да, молодая кровь. Если человеку хорошо со мной, несмотря на возраст, это тоже о многом говорит!», - заключила Анастасия Волочкова.
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