Стали известны новые факты о возлюбленном балерины Анастасии Волочковой
26.01.2022 20:22 / Шоу-бизнес / Прочли: 340 человек
Балерина Анастасия Волочкова без ума от своего нового возлюбленного по имени Сергей. Совсем недавно пара вернулась с романтического отдыха на Мальдивских островах и по признанию самой звезды – это именно тот человек в ее жизни, которого она так давно ждала. Только вот друзья и знакомые бьют тревогу во всю, пытаясь открыть глаза блондинке. Одевшей розовые очки балерине пытаются донести, что Сергей альфонс, мошенник и, даже, преступник!
Перед новым 2022 годом Анастасия Волочкова приняла участие в шоу «Давай поженимся» в качестве эксперта. Во время съемок она разговорилась с одним из претендентов на руку и сердце главной героини по имени Сергей. Участник так понравился Волочковой, что она прям на шоу начала с ним кокетничать, заигрывать и делать откровенные признания. Сам Сергей ответил взаимностью и уже с проекта они уезжали вместе. Так и закрутились отношения пары, да так бурно, что уже спустя несколько дней они уже собирали чемоданы и отправились отдыхать на Мальдивы.
Вот только друзья не сидели сложа руки, а наняли детективов, чтобы тот выяснил, кто же на самом деле этот Сергей? Детектив узнал о нем немало интересного.
Дмитрий Сафронов посетил шоу «Пусть говорят» и рассказал там, что Сергей Кузнецов обманывает Волочкову и хочет нажиться на ее честном слове.
«Этот человек мошенник и бандит. Он отсидел срок за кражу в 2001 году. В Украине он находится в розыске за террористический акт», - заявил актер.
46-летняя блондинка была в шоке от услышанного, она заявила, что уже нечто подобное слышала, но от Сергея она услышала оправдание, что большинство из сказанного – ложь.
«Это правда, но все было немного по-другому. Парень сказал про разбой? Это бред! Не знаю, кто вам готовит все эти списки. У меня есть одно единственное дело на Украине. Когда происходил переворот я работал в одной из партий, так как был руководителем в Запорожской области. Я собирал митинги, в поддержку движения за дружбу с Россией», - сказал Сергей Кузнецов.
А вот от разбоя и нападений в Тамбовской области Сергей открещивается. Аргументировал это тем, что там вообще не был, тем более часто пересекал границу и если бы возникали подобного рода вопросы – его бы давно задержали раньше.
К словам Сафронова подключился и шоумен Денис Торин. Он попросил Сергея оставить Настю в покое, не ранить ее тонкую душевную организацию.
Друзья Волочковой рады, что она хотя бы жить его к себе не позвала, но отдых на Мальдивах был оплачен за ее счет, а это примерно 2 миллиона рублей.
В итоге, Волочкова пообещала не торопиться со свадьбой, но добавила, что Сергей ей очень нравится, рядом с ним она чувствует себя защищенной.
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