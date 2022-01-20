Представитель Анастасии Волочковой подтвердил нетрезвое состояние балерины в самолете во время скандала

Сама же 45-летняя Анастасия Волочкова своей вины не признает, хотя очевидцы происшедшего говорят совершенно об обратном. Директор артистки Светлана Герасимова прокомментировала ситуацию и расставила все точки над «И»:

«Она трезвая не летает, потому что боится!», - ответила Светлана Герасимова.

Несколько часов бортпроводник безуспешно пытался уговорить звезду все-таки надеть маску на лицо, после долгих перепалок она надела и самолет приземлился в аэропорту Шереметьево. Только по прилету в аэропорт скандал не закончился, там Волочкову уже ждали представители полиции для составления протокола. Представители правоохранительных органов составили 2 протокола и зафиксировали нарушение за отсутствие индивидуального средства защиты, а также за мелкое хулиганство.

Волочкова летела вместе со своим новым возлюбленным Сергеем, который в данной ситуации поддержал балерину. Более того, он считает, что необходимо по этому вопросу обращаться в суд, так как бортпроводники устроили провокацию.

«Мы сидели с Настей пили кофе. К ней подходили дети, чтобы взять автограф и сфотографироваться. Она дарила им еще какие-то подарочки. В какой-то момент она приспустила маску, чтобы сделать глоток. В этот момент стюард вместе с двумя девушками прибежали снимать происходящее. Я взял чашку и предложил им сделать глоток кофе, чтобы маску при этом не снимать!? Молодой человек просто спровоцировал нас на конфликт, я, конечно, резко ответил. Даже дети испугались, один из них расплакался!», - рассказал бойфренд Волочковой Сергей.

В Сети интернет балерину поддержали, а также версию того, что это все провокация. Существует версия, что руководство «Аэрофлота» желает занести Анастасию Волочкову в стоп-лист. Якобы тогда, в поезде на Мальдивы артистка оскорбляла сотрудников авиакомпании, но им не удалось этого доказать.