Представитель Анастасии Волочковой подтвердил нетрезвое состояние балерины в самолете во время скандала
20.01.2022 13:43 / Происшествия / Прочли: 511 человек
На днях Анастасия Волочкова устроила большой скандал во время полета на самолете. Это был рейс, когда балерина возвращалась в Россию с Мальдивских островов, тогда она отказалась надевать защитную маску на лицо в результате чего разгорелся жуткий скандал в небе.
Сама же 45-летняя Анастасия Волочкова своей вины не признает, хотя очевидцы происшедшего говорят совершенно об обратном. Директор артистки Светлана Герасимова прокомментировала ситуацию и расставила все точки над «И»:
«Она трезвая не летает, потому что боится!», - ответила Светлана Герасимова.
Несколько часов бортпроводник безуспешно пытался уговорить звезду все-таки надеть маску на лицо, после долгих перепалок она надела и самолет приземлился в аэропорту Шереметьево. Только по прилету в аэропорт скандал не закончился, там Волочкову уже ждали представители полиции для составления протокола. Представители правоохранительных органов составили 2 протокола и зафиксировали нарушение за отсутствие индивидуального средства защиты, а также за мелкое хулиганство.
Волочкова летела вместе со своим новым возлюбленным Сергеем, который в данной ситуации поддержал балерину. Более того, он считает, что необходимо по этому вопросу обращаться в суд, так как бортпроводники устроили провокацию.
«Мы сидели с Настей пили кофе. К ней подходили дети, чтобы взять автограф и сфотографироваться. Она дарила им еще какие-то подарочки. В какой-то момент она приспустила маску, чтобы сделать глоток. В этот момент стюард вместе с двумя девушками прибежали снимать происходящее. Я взял чашку и предложил им сделать глоток кофе, чтобы маску при этом не снимать!? Молодой человек просто спровоцировал нас на конфликт, я, конечно, резко ответил. Даже дети испугались, один из них расплакался!», - рассказал бойфренд Волочковой Сергей.
В Сети интернет балерину поддержали, а также версию того, что это все провокация. Существует версия, что руководство «Аэрофлота» желает занести Анастасию Волочкову в стоп-лист. Якобы тогда, в поезде на Мальдивы артистка оскорбляла сотрудников авиакомпании, но им не удалось этого доказать.
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