Марина Хлебникова: состояние артистки прокомментировал ее представитель

Все это время из больницы, где проводится лечение артистки все время приходит противоречивая информация. При чем, одна еще страшнее другой. Сегодня на странице в социальной сети представитель Марины Хлебниковой решил расставить все как есть на самом деле:





«Марина Дышит сама (не ИВЛ, не искусственная кома). Ее состояние стабилизируется с каждым днем, полученные травмы заживают с каждым днем. Путь к восстановлению и полному выздоровлению будет не быстрым. И в связи с тем, что данная информация будет основным знаменем для пестрых заголовков, мы решили регулярно обновлять информацию здесь на счет состояния здоровья Марины. По мере глобальных изменений вы будете знать первыми от нас информацию», - успокоил источник.





Представители также отметили, что в палату к Марине Хлебниковой впускают, но только родственников. И лишь от родственников можно узнать действительно достоверную информацию о текущем состоянии артистки.





«Давайте вместе дождемся выздоровления Марины Арнольдовны! Спасибо всем, кто ее поддерживает! Мы все видим!», - написали в своем заявлении представители Марины Хлебниковой.