Марина Хлебникова: новые сведения о состоянии артистки после пожара?
За последние несколько дней с больницы, где находится эстрадная певица Марина Хлебникова, приходят противоречивые слухи о ее состоянии.
Напомним, что 56-летняя эстрадная певица, исполнительница
хита «Чашка кофею» Марина Хлебникова пострадала в результате пожара в собственной
московской квартире. Согласно одной информации, она находится в сознании, по
другой версии, все совершенно наоборот.
Как сообщил один из источников, Марину Хлебникову
отключили от аппарата ИВЛ, но она по-прежнему находится в состоянии
медикаментозного сна. Так сообщается о том, что на месте ожогов началось
сильное заражение, вследствие чего температура тела подскочила до 390С.
Певица получила более, чем 50% ожогов по всему телу.
Питание артистка получает через специальный зонд,
ежедневно ей необходимо переливание плазмы. Также проводится антибактериальная
терапия организма.
Напомним, пожар в квартире Хлебниковой произошел 18
ноября, с того момента она находится в больнице имени Склифосовского, в
ожоговом отделении интенсивной терапии.
Родные и близкие Марины Хлебниковой обратились ко всем
неравнодушным с просьбой, сдать для артистки кровь.
На данный момент в сети интернет циркулирует множество
слухов по поводу образа жизни Марины Хлебниковой. Одни говорят, что она страдала
депрессией, другие – алкоголизмом. Друг певицы, автор множества ее хитов
Дмитрий Чижов категорически опровергает подобного рода сплетни.
«17 ноября мы только вернулись с гастролей с Мариной в
Москву. Категорически опровергаю слухи о алкоголизме и депрессии Марины. Я ее
знаю уже более 30 лет и за это время ни разу не видел ее в таком состоянии. На
100% в этом уверен. Последние 6 месяцев мы вместе активно сотрудничаем, у нее
7-8 песен в программе. Хотя у меня и без того есть своя сольная программа. Все
ее песни достаточно известны и популярны, взять хотя бы песню «Чашка кофею»», -
рассказал Дмитрий Чижов.