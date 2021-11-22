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Марина Хлебникова: новые сведения о состоянии артистки после пожара?

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Марина Хлебникова: новые сведения о состоянии артистки после пожара?

22.11.2021 12:32 / Шоу-бизнес / Прочли: 434 человек

За последние несколько дней с больницы, где находится эстрадная певица Марина Хлебникова, приходят противоречивые слухи о ее состоянии.

Напомним, что 56-летняя эстрадная певица, исполнительница хита «Чашка кофею» Марина Хлебникова пострадала в результате пожара в собственной московской квартире. Согласно одной информации, она находится в сознании, по другой версии, все совершенно наоборот.

Как сообщил один из источников, Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ, но она по-прежнему находится в состоянии медикаментозного сна. Так сообщается о том, что на месте ожогов началось сильное заражение, вследствие чего температура тела подскочила до 390С. Певица получила более, чем 50% ожогов по всему телу.

Питание артистка получает через специальный зонд, ежедневно ей необходимо переливание плазмы. Также проводится антибактериальная терапия организма.

Напомним, пожар в квартире Хлебниковой произошел 18 ноября, с того момента она находится в больнице имени Склифосовского, в ожоговом отделении интенсивной терапии.

Родные и близкие Марины Хлебниковой обратились ко всем неравнодушным с просьбой, сдать для артистки кровь.

На данный момент в сети интернет циркулирует множество слухов по поводу образа жизни Марины Хлебниковой. Одни говорят, что она страдала депрессией, другие – алкоголизмом. Друг певицы, автор множества ее хитов Дмитрий Чижов категорически опровергает подобного рода сплетни.

«17 ноября мы только вернулись с гастролей с Мариной в Москву. Категорически опровергаю слухи о алкоголизме и депрессии Марины. Я ее знаю уже более 30 лет и за это время ни разу не видел ее в таком состоянии. На 100% в этом уверен. Последние 6 месяцев мы вместе активно сотрудничаем, у нее 7-8 песен в программе. Хотя у меня и без того есть своя сольная программа. Все ее песни достаточно известны и популярны, взять хотя бы песню «Чашка кофею»», - рассказал Дмитрий Чижов.

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