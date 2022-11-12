Андрей Губин откровенно о состоянии здоровья: «Я постоянно на таблетках!»

Уже очень много лет кумир 90-х Андрей Губин ведет достаточно закрытый образ жизни. Он редко выходит на публику, а если и выходит на улицу, то по причине острой необходимости либо огромной заинтересованности. Еще 15 лет назад Андрею Губину пришлось покинуть сцену на пике своей популярности. Он не пишет больше свои хиты и не занимается любимым делом всей своей жизни, а все из-за поставленного диагноза – «левосторонняя прозопалгия лица».





В связи с обнаруженным неврологическим заболеванием артист испытывает сильнейшие боли по лицу и всему телу. Согласно признанию самого артиста, он постепенно умирает, можно сказать – одной ногой в могиле. Но самое большее разочарование для Губина является не тяжелейший диагноз, а то, что он не испытывал счастья и, возможно уже его и не испытает:





«Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть, мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо», — признавался Андрей в одном из интервью.





Еще весной этого года Андрей Губин признавался, что существует огромная вероятность потерять все зубы из-за болезни. Похоже, что эта опасность миновала. На съемках передачи «Суперстар» Андрей был не в качестве участника, а в качестве поддержки коллеги Саши Айвазова.





В качестве участника шоу Андрея Губина приглашали, но он отказался, сославшись на свое здоровье. Мол, вот разберется со своим здоровьем и тогда можно подумать о возвращении на сцену, а пока увы! Но дело в том, что на данный момент такой диагноз является неизлечимой болезнью, артист лишь находится на поддерживающей терапии – ему все время приходится находится на обезболивающих препаратах.





Губин находился в павильоне всего несколько часов. За все это время он всячески пытался не показывать своего плохого самочувствия, улыбался и был со всеми приветливым, хотя явно болезнь его измотала. За кулисами пританцовывал, но особо ни с кем не общался. Когда началось выступление Айвазова, то сел в зал для записи номера, а после этого – поделился своим мнением.





На данный момент в шоу соревнуются 10 звезд периода 80-90-х годов. Это Роксана Бабаян, Ирина Салтыкова, Рома Жуков, Жан Милимеров, Сергей Чумаков, Катя Лель, Ольга Зарубина, Алена Иваницкая, Вячеслав Малежик.

Фото: пресс-служба НТВ, Legion-Media

По материалам: StarHit.