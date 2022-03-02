Игорь Корнелюк откровенно рассказал подробности состояния своего здоровья
02.03.2022 22:15 / Шоу-бизнес / Прочли: 1919 человек
Еще в прошлом году музыкант Игорь Корнелюк переболел коронавирусом в тяжелой форме. Болезнь дала осложнение на сердце, после чего артист все чаще поговаривает о прискорбном… 59-летний Игорь Корнелюк еще с 2012 года борется с сахарным диабетом, а теперь еще добавилась и ишемическая болезнь сердца, а также стенокардия.
«Я долго не проживу, так что уже безалкогольная водка, да резиновая женщина и вот этот весь путь», — признался Корнелюк на передаче «Светская хроника».
Исполнитель хита «Город, которого нет» признался, что теперь ему необходимо придерживаться диеты, а также отказаться от любых спортивных или иных нагрузок. Но есть и позитивная динамика, музыкант похудел на 20 килограмм.
«Когда у тебя сахарный диабет, когда у тебя там проблемы с сердечно-сосудистой системой и такие какие-то вещи начинаются, ты уже понимаешь, что спиртное не является тем способом расслабиться. Очень любил это дело, очень любил, мне очень нравилось. Вот сейчас я себе не позволяю ничего», — откровенно признался артист.
Но Игорь Корнелюк признался, что от алкоголя он отказался, но от сигарет вообще никак не выходит.
Напомним, артист живет уже долгие годы в браке с женой Мариной, еще с 1982 года. В этом браке у пары родился лишь один сын Антон, чему он очень опечален, сейчас признается, что хотел бы вернуть время вспять и тогда бы завел намного больше детей, хотя бы 18. Также напомним о том, что артист до сих пор активно занимается творчеством.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Кровля из металлочерепицы
15.03.2022 17:38 / В миреВопрос обустройства такого важного элемента в системе современного дома, как кровля, может оказаться довольно ...
Как купить новостройку в Москве в рассрочку?
Умер в 2022 году звезда сериала «Тайны следствия» Сергей Дьячков
03.03.2022 19:02 / ПроисшествияАктер умер 2 марта в Петербурге, об этом сообщили в театре русской антрепризы имени Андрея Миронова....
В 2022 году На могиле Риммы Марковой нет ни креста, ни памятника
03.03.2022 18:43 / ОбществоСегодня, 3 марта народной артистке Римме Марковой могло бы исполниться 97 лет. Станислав Садальский отправился...
Певицу-шансонье в 2022 года Анну Жукову нашли мертвой в своей квартире
03.03.2022 18:28 / ПроисшествияАнна Жукова жила одна в своей отдельной от родственников квартире. 28 февраля сын решил навестить свою маму, н...
У Владимира Жириновского наблюдается осложнение – отёк лёгких
03.03.2022 17:58 / ПолитикаЕщё в начале прошлого месяца Владимира Жириновского доставили в больницу. Там у него было диагностировано осло...
Алена Косторная о переходе от тренера Этери Тутберидзе
02.03.2022 21:44 / СпортСтало известно о том, что фигуристка Алена Косторная уже не находится в тренерском составе под управлением Эте...
Состояние здоровья, заболевшего COVID-19 Владимира Жириновского на данный момент
02.03.2022 20:56 / ПолитикаВладимир Жириновский уже месяц находится в одной из российских клиник, где врачи борются за его жизнь. Соратни...
Анна Заворотнюк снова столкнулась с жестокой агрессией в социальных сетях
02.03.2022 20:28 / ИнтернетДочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна всячески старается обходить тему состояния здоровья своей матери, страд...
Ксения Собчак объяснила причину своего резкого отъезда в Турцию
02.03.2022 18:54 / ОбществоВ СМИ сегодня утром появилась информация о том, что Ксения Собчак спешно засобиралась и покинула город, улетев...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар