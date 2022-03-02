Игорь Корнелюк откровенно рассказал подробности состояния своего здоровья

«Я долго не проживу, так что уже безалкогольная водка, да резиновая женщина и вот этот весь путь», — признался Корнелюк на передаче «Светская хроника».

Исполнитель хита «Город, которого нет» признался, что теперь ему необходимо придерживаться диеты, а также отказаться от любых спортивных или иных нагрузок. Но есть и позитивная динамика, музыкант похудел на 20 килограмм.

«Когда у тебя сахарный диабет, когда у тебя там проблемы с сердечно-сосудистой системой и такие какие-то вещи начинаются, ты уже понимаешь, что спиртное не является тем способом расслабиться. Очень любил это дело, очень любил, мне очень нравилось. Вот сейчас я себе не позволяю ничего», — откровенно признался артист.

Но Игорь Корнелюк признался, что от алкоголя он отказался, но от сигарет вообще никак не выходит.

Напомним, артист живет уже долгие годы в браке с женой Мариной, еще с 1982 года. В этом браке у пары родился лишь один сын Антон, чему он очень опечален, сейчас признается, что хотел бы вернуть время вспять и тогда бы завел намного больше детей, хотя бы 18. Также напомним о том, что артист до сих пор активно занимается творчеством.