Состояние Марины Хлебниковой: большая вероятность потерять зрение
02.12.2021 14:20 / Происшествия / Прочли: 614 человек
Певица Марина Хлебникова пострадала в ужасном пожаре в собственном доме еще в средине прошлого месяца. Артистку чудом удалось спасти и вовремя доставить в больницу в ожоговое отделение, там она остается в палате интенсивной терапии по сей день. Состояние здоровья по-прежнему стабильно тяжелое.
Сегодня стало известно о том, что у 56-летней Марины Хлебниковой появились серьезные проблемы со зрением. У артистки обнаружены ожоги роговицы глаза и заражение тканей лица. Ей приходится вводить курсами антибиотики. Состояние на столько тяжелое, что посещение Хлебниковой ограничено даже для родных и близких.
Отметим, что Марина Хлебникова пострадала в результате пожара в своей столичной квартире. По версии пожарников, артистка с сигаретой в руках уснула и начался пожар с дивана, на котором она лежала, а потом распространился на всю территорию площадью 10 квадратных метров.
В первые дни артистку пришлось подключить к аппарату ИВЛ, так как сильно надышалась угарным газом. У певицы констатировали сильные ожоги рук и груди. Общая площадь поражения составляет около 50% кожи.
Хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов заявил, что звезда сможет поправиться, но на это уйдут годы. Понадобится пластика, пересадка кожи и длительная реабилитация.
В крови артистки были обнаружены следы алкоголя, после чего поползли слухи о том, что Марина Хлебникова пребывала в состоянии депрессии. Но близкое окружение артистки опровергают эти слухи.
Музыкальный исполнитель Дмитрий Чижов признался, что она может похандрить или всплакнуть, но, чтобы депрессия -нет! «Она неунывающий человек, Марина и депрессия просто несовместимы!»
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