Состояние Марины Хлебниковой: большая вероятность потерять зрение

Сегодня стало известно о том, что у 56-летней Марины Хлебниковой появились серьезные проблемы со зрением. У артистки обнаружены ожоги роговицы глаза и заражение тканей лица. Ей приходится вводить курсами антибиотики. Состояние на столько тяжелое, что посещение Хлебниковой ограничено даже для родных и близких.

Отметим, что Марина Хлебникова пострадала в результате пожара в своей столичной квартире. По версии пожарников, артистка с сигаретой в руках уснула и начался пожар с дивана, на котором она лежала, а потом распространился на всю территорию площадью 10 квадратных метров.

В первые дни артистку пришлось подключить к аппарату ИВЛ, так как сильно надышалась угарным газом. У певицы констатировали сильные ожоги рук и груди. Общая площадь поражения составляет около 50% кожи.

Хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов заявил, что звезда сможет поправиться, но на это уйдут годы. Понадобится пластика, пересадка кожи и длительная реабилитация.

В крови артистки были обнаружены следы алкоголя, после чего поползли слухи о том, что Марина Хлебникова пребывала в состоянии депрессии. Но близкое окружение артистки опровергают эти слухи.

Музыкальный исполнитель Дмитрий Чижов признался, что она может похандрить или всплакнуть, но, чтобы депрессия -нет! «Она неунывающий человек, Марина и депрессия просто несовместимы!»