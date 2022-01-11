Марина Хлебникова прокомментировала свои ощущения после выписки
11.01.2022 22:10 / Интернет / Прочли: 558 человек
Впервые за долгое время лечения и реабилитационного процесса певица Марина Хлебникова вышла на связь с поклонниками и рассказала о том, что лечащий врач отпустил ее домой. Только вот в своем доме, как прежде она жить пока не сможет и временно будет пребывать у своих друзей.
Марине Хлебниковой врач дал обязательные предписания. Первое время для певицы из 90-х будет очень трудным. Для восстановления квартиры звезды организовали сбор средств. Собранные средства пойдут на ремонт квартиры. Очень пострадала комната звезды, она нуждается в срочном ремонте. Но другие комнаты не менее пострадали, поэтому ремонтные работы там тоже нужны.
У кого из родственников остановиться на некоторое время Марина Хлебникова – не открывается. Пожар очень затронул звезду 90-х, и она нуждается в поддержке. Она поблагодарила всех поклонников за их переживания насчёт здоровья её самой и тех, кто помогал и сейчас помогает в восстановлении квартиры.
Напомним, что к большому сожалению, 18 ноября в апартаментах Марины Хлебниковой произошел пожар. Певицу вынесли с огня на руках. Причину пожара сначала установили, как непотушенная сигарета, однако позже выяснилось, что всё дело в коротком замыкании.
Сама певица предположила, что всё случилось из-за перенапряжения, ведь она ночью включила на компьютере фильм, а также заряжались различные телефоны и приборы, которые нужны на гастролях, а сама певица, скорее за всего, заснула. Так и случился пожар.
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