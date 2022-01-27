Изможденную и с косынкой на голове Марину Хлебникову засняли в больнице

В течении нескольких недель о судьбе 56-летней Марины Хлебниковой ходили различные слухи. То у нее начались проблемы с почками, то с сетчаткой глаза. Достоверную информацию не знали многие и лишь в конце декабря артистка вышла на связь с поклонниками и рассказала, что ее на грядущие новогодние праздники отпустили домой с соблюдением строгого режима.

Только вот вернуться к себе домой Марине не удалось. Практически весь дом сильно выгорел в результате пожара. Жилище на данный момент не пригодно для проживания в нем людей, поэтому друзья и коллеги организовали срочный сбор средств на восстановление квартиры. На данный момент в московском элитном жилище уже активно ведутся строительные и ремонтные работы. Артистка даже опубликовала несколько снимков с результатами проведенных работ. А также Марина Хлебникова опубликовала и свое фото. На нем она в косынке и выглядит довольно истощенной.

Как видно из фотографии, лицо артистки не сильно пострадало. Только вот двигательная активность на данный момент не на самом лучшем уровне. Женщине приходится опирать о поручни при спуске со ступенек. Но, это повод терять оптимизм, и артистка надеется в самом ближайшем будущем уже заселиться в свой дом, а не проживать у знакомых.

Напомним, пожар в квартире случился из-за непотушенной вовремя сигареты, которую Хлебникова курила прямо у себя в кровати. Поговаривали, что плюс ко всему она была в нетрезвом состоянии, но женщина эти слухи опровергает, доказывая, что это всего лишь результат сильного переутомления после плотного гастрольного графика.

Про опубликованный позже ролик со своим участием Марина Хлебникова прокомментировала таким образом:

«Согласия на съемку я естественно не давала. Юристы уже работают над этим вопросом. Я думала, что разговариваю с работников ЖКХ».