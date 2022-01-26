Почему Ксения Бородина решила помириться с Катей Жужей

Поклонникам сейчас же остается догадываться, что же послужило примирению девушек. Ведь Ксения Бородина обвиняла Катю Жужу в том, что она использовала ведущую для того, чтобы продвинуться в профессиональной сфере.

«Общение закончилось. Что тут сказать, человек попросту оказался непорядочным, свиньей, одним словом. Получила от меня все, что могла. Я помогла в свое время ей подымать ребенка, кормить маленькую дочку, одевать и все такое», - сетовала ранее Бородина.

Телеведущая призналась, что первый шаг навстречу к примирению сделала именно Катя Жужа:

«Мы увиделись в ресторане, когда мы отмечали день рождения мамы. Тогда мы даже не подошли друг к другу. После этого она мне все высказала в сообщениях, я ответила. В общем мы договорились встретиться и пообщаться. Долго не получалось, новогодние и рождественские праздники, а после таки удалось вырвать и встретиться. Мы проговорили четыре часа, потом пели песни, обнимались. В конце вышли на связь с подписчиками и во всем признались!»

Ранее Катя Жужа всех уверяла, что никаких громких скандалов вообще не было. Мол, они просто стали жертвами недопонимания. Брюнетка стала ведущей, после чего все закрутилось и завертелось, погруженная в работу она едва вообще могла отвлечься на личную жизнь.

«У Ксюши заболел ребенок, она мне об этом написала. А я даже не увидела, не ответила. У меня так много групп в телефоне, что я просто не заметила. Ксюша тогда сильно обиделась, что я не уделяю ей внимания», - призналась Катя Жужа.

Сейчас Кате Жуже не приходится пропадать на работе и пропускать важные сообщения от близких, ведь теперь она замужем за миллионером. В 2019 году Катя вышла замуж за Артема Маркелова.