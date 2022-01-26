Почему Ксения Бородина решила помириться с Катей Жужей
26.01.2022 20:59 / Интернет / Прочли: 364 человек
Целых пять лет Ксения Бородина предпочитала не общаться с Катей Жужой. Некогда самые лучшие подруги разругались в пух и прах, наговорив кучу гадостей. Но, недавно девушки решили встретиться и провести вместе приятный вечер в компании. Прямо из ресторана звезды реалити-шоу «Дом-2» порадовали своих поклонников тем, что теперь они снова дружат!
Поклонникам сейчас же остается догадываться, что же послужило примирению девушек. Ведь Ксения Бородина обвиняла Катю Жужу в том, что она использовала ведущую для того, чтобы продвинуться в профессиональной сфере.
«Общение закончилось. Что тут сказать, человек попросту оказался непорядочным, свиньей, одним словом. Получила от меня все, что могла. Я помогла в свое время ей подымать ребенка, кормить маленькую дочку, одевать и все такое», - сетовала ранее Бородина.
Телеведущая призналась, что первый шаг навстречу к примирению сделала именно Катя Жужа:
«Мы увиделись в ресторане, когда мы отмечали день рождения мамы. Тогда мы даже не подошли друг к другу. После этого она мне все высказала в сообщениях, я ответила. В общем мы договорились встретиться и пообщаться. Долго не получалось, новогодние и рождественские праздники, а после таки удалось вырвать и встретиться. Мы проговорили четыре часа, потом пели песни, обнимались. В конце вышли на связь с подписчиками и во всем признались!»
Ранее Катя Жужа всех уверяла, что никаких громких скандалов вообще не было. Мол, они просто стали жертвами недопонимания. Брюнетка стала ведущей, после чего все закрутилось и завертелось, погруженная в работу она едва вообще могла отвлечься на личную жизнь.
«У Ксюши заболел ребенок, она мне об этом написала. А я даже не увидела, не ответила. У меня так много групп в телефоне, что я просто не заметила. Ксюша тогда сильно обиделась, что я не уделяю ей внимания», - призналась Катя Жужа.
Сейчас Кате Жуже не приходится пропадать на работе и пропускать важные сообщения от близких, ведь теперь она замужем за миллионером. В 2019 году Катя вышла замуж за Артема Маркелова.
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