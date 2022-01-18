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Ксения Бородина и Катя Жужа решили закопать топор войны

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Ксения Бородина и Катя Жужа решили закопать топор войны

18.01.2022 22:23 / Шоу-бизнес / Прочли: 473 человек

Много лет Катя Жужа и Ксения Бородина очень хорошо дружили: делились секретами, вместе переживали взлеты и падения, а также постепенно завоевывали любовь огромной армии фанатов. Но, в какой-то момент девушки поругались и не общались. А в последнее время, кажется, ситуация изменилась – звезды реалити-шоу «Дом-2» снова подружились.

18 января Ксения Бородина опубликовала историю с новыми кроссовками. Сперва все подумали, что это очередной ухажер Бородиной и таким образом телеведущая пытается снова привлечь внимание к своей персоне. Оказалось, что Ксения встретилась с Катей Жужой, с которой не общалась около 5 лет. Девочки помирились, встретились и задушевно общались весь вечер. В конце своего признания Катя Жужа призналась, что они обе заблокировали друг друга в социальной сети и теперь не могут разблокировать. Звезды реалити-шоу слезно просили подписчиков помочь с решением данной проблемы.
«Помимо любовников есть на свете такие люди, с которыми не виделся огромное количество времени и понимаешь, что так скучал. Бывают бывшие мужики, но бывших подруг не бывает. Мы теперь вместе спустя пять лет», - признались фанатам Бородина и Жужа.
Напомним, что конфликт Ксении Бородиной и Кати Жужи произошел из-за того, что якобы Катя дружила с ней из-за выгоды, желания жить такой же жизнью, бесконечностью подражания за ведущей.
Катя иного мнения, девушка считает, что проблема произошла после того, как у нее заболел ребенок:
«У Ксюши заболел ребенок и она написала мне об этом, а я просто не ответила даже на сообщение. Я его даже не увидела из-за забитого мессенджера. Я даже не спросила, как чувствует себя малышка. Она посчитала, что я мало времени ей уделяю», - призналась в своей точке зрения Катя Жужа.

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