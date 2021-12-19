Виктория Боня заявила, что не будет трястись в интервью перед Ксенией Собчак в отличии от Ксении Бородиной!

Недавно Ксения Собчак приглашала Викторию Боню дать интервью для своего YouTube-шоу. К сожалению, эта встреча так и не состоялась, а о причинах Виктория рассказала, при этом не забыв упомянуть о своей давно враждующей экс-коллеге по реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной. О своей работе на телеканале ТНТ Виктория Боня тоже вспоминала.





«Я приду на интервью к Ксении Собчак и не буду перед ней сидеть дрожать, молчать, а скажу все, что о ней думаю на самом деле. Наше с Собчак интервью не состоялось, потому что не вышло с отелем, а больше мы к этому разговору не возвращались. Вот и все причины», - призналась Боня в разговоре с Лаурой Джугелией.





Викторию раздражает, что Бородина не может высказать ей в лицо всю испытываемую неприязнь на самом деле, таит о своем действительном отношении:

«Очень многие критикуют тебя в сторис… взять ту же Бородину…Но, когда я выхожу на сцену у нее нет внутренней силы, чтобы высказать то же самое в лицо», - возмущенно реагировала в шоу «Надо поговорить».





Виктория Боня вспомнила недавний конфликт, когда Бородина вскользь поздравила ее и пыталась максимально быстро выдворить со сцены. После того, как о конфликте узнала Ольга Бузова, 35-летняя певица поддержала Викторию Боню:

«Не скажу, что она сказала точно. Но несколько фраз таковы: «Вик, ну это не профессионально! Если б у меня был с тобой конфликт, я бы тебе что-то сказала на сцене!», - добавила на этот счет Виктория.