Курбан Омаров резко ответил Данко за оказанную защиту Ксении Бородиной
08.12.2021 13:24 / Интернет / Прочли: 384 человек
Недавно певец Данко решил высказаться по поводу отношений между бывшими супругами Ксенией Бородиной и Курбаном Омаровым. Он написал, что Бородина вовсе и не любила своего бывшего, а жила с ним просто для здоровья. Предприниматель резко ответил на заявление артиста.
Казалось, что артист хорошо знал всю подноготную семейной жизни Курбана с Ксенией, раз решил давать такую оценку перед публикой.
«Она не любила Курбана, вот и бросила. Все эти «Омары Помоевы», возможно, нужны были ей только для здоровья. А Бородина -красотка! Она самодостаточная, успешная и красивая, ухоженная женщина. У нее целая очередь из таких Курбановых будет, и не только. Она выберет себе, кого захочет», - отреагировал тогда Данко.
Данное высказывание сразу распространилось по Сети интернет вслед за разводом ведущей реалити-шоу «Дом-2» и бизнесменом Курбаном Омаровым.
Только сегодня Курбан решил ответить своему обидчику.
«Решив заступиться за человека, которого не обижают, и которая сама за кого хочешь заступится. Малыш, выросший не по годам, пытаясь оскорбить меня за одно исковеркал девичью фамилию того, за кого заступался (Амоева). Видимо, хотел как лучше, получилось, как всегда. Отправлю ему цветы, чтобы не расстраивался», - резко ответил Курбан.
А вслед за ответом, Курбан отметил, что лучше бы Данко следил за ситуацией в своей семье. А то получается, что невеста Данко – отправляла ему в личные сообщения фото, на которых она катается на доске для серфинга. Всю эту переписку и фотографии из социальной сети Курбан слил в интернет.
«А в это время, его вторая половинка довольно-таки заботливо учила меня в директе, как правильно встать на доску. Какой-то диссонанс получается. Я как-то безразличен к этой семье, но мне кажется, что ему нужно внимательнее в свою тарелку смотреть. А то мало ли! Я все-таки свободный человек!», - парировал Курбан Омаров.
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