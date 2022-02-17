Ольга Орлова не стала молчать и встала на защиту Ксении Бородиной

Все началось с того, что Ольга Бузова обвинила Ксению Бородину в лицемерии. Мол, когда-то она не позволила Михаилу Терехину занять место телеведущего реалити-шоу «Дом-2», а позже с легкостью позволила занять ту же должность бывшему партнеру Бузовой – Давиду Манукяну.





В сложившейся ситуации позицию Ольги Бузовой приняли Алена Водонаева, Виктория Боня и Мария Погребняк, а за Ксению Бородину - Ольга Орлова.

«Как же смешно открывать Instagram, а там уже со всех полей разнесли новости от тявкающих недоюристов, недоблогеров и, как выяснилось, что они еще и недоведущие шоу «Дом-2». Ребята, выдыхайте! Никто из вас даже и не был в планах вести этот проект и уж точно не по причинам, что кто-то об этом попросил! Бывают и другие причины, по которым не берут вести ту или иную программу. Чтобы никого не обидеть, давайте я не буду озвучивать очевидных вещей», - отреагировала 44-летняя певица и ведущая.

Согласно словам Орловой, лишь продюсеры реалити-шоу «Дом-2» решают кто будет занимать должность ведущего этого проекта.

«Если бы люди Бузовой посмотрели на ситуацию с холодной головой, то прекрасно поняли, что у ведущих не спрашивают об этом. Мы не рулим проектом, поэтому не фантазируйте! Не ведитесь на ложь, которую вам преподносят гораздо красивее правды!», - заключила блондинка.

В завершении звезда группы «Блестящие» добавила, что достоверной информацией владеют только те, кто напрямую связан с телестройкой.

«Мы молчим о том, что знаем, потому что это прошлое, это никому уже не важно! Если кто-то рассказывает вам сказки о своей жизни – это его личное дело, но только не нужно в это впутывать других, в это играть никому не интересно! Не нужно искать подлости там, где ее не было! Врагов среди нас точно нет. Враги гораздо ближе – это друзья, которые усыпляют ощущение реальности и поощряют безумие», - завершила свое мнение о конфликте Ольга Орлова.



