Реакция Ксении Бородиной на роман с замужней женщиной Курбана Омарова
10.02.2022 22:10 / Шоу-бизнес / Прочли: 299 человек
После расставания с ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксенией Бородиной Курбан Омаров долго не горевал в одиночестве. Бизнесмену приписывали роман с некой поэтессой Анной, то с косметологом. А вчера раскрылось имя новой возлюбленной. Это оказалось весьма неожиданно для всех!
Журналистами издания «Starhit» была запечатлена новоиспеченная парочка в одном из столичных элитных ресторанов. В заведении Курбан Омаров нежно обнимал и целовал…жену защитника сборной России по футболу Федора Кудряшова. Пара Кудряшовых казалось весьма крепкой и романтичной. Начали встречаться они еще с юных лет, с момента свадьбы они не расставались, супруга во все города и страны, где муж играл в футбол, ездила за ним и поддерживала. В почти 15-летнем браке у супругов родилось двое детей: сын и дочь.
Общественность просто шокирована такими событиями. Поклонники Ксении Бородиной тут же захотели узнать мнение ведущей об этих отношениях. Правда они это решили сделать весьма завуалированно. Так один из фанатов спросил: «Как она относится к женам футболистов?»
Ксения Бородина ответила весьма феерично, как отрезала, что даже скорее всего поклонникам и добавить было нечего:
«Девочки, вы тут не самые хитрые! Я понимаю, что, задавая такие вопросы, вы хотите меня вывести на эмоции, залезть под кожу так сказать! Но дело в том, что мне давно все по фигу, у меня своя жизнь. Тут дело не в женах футболистов, косметологов, поэтесс и просто девочек-дурочек. Дело в порядочности людей, а их в мире так мало, не то, что вас с бестактными вопросами!»
Стоит отметить, что Ксения Бородина до сих пор не призналась в причине развода с Курбаном Омаровым. Многие считают, что всему виной измены и абъюз со стороны избранника. Другие же считают, что Курбан не выдержал ситуации, что он не может заработать на должно уровне, как жена-телезвезда.
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