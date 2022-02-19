Омаров высказался на счет конфликта между Бузовой и Бородиной

Бывший муж Ксении Бородиной опубликовал видеообращение ко всем жаждущим знать его мнение на счет сложившегося конфликта. Он объяснил сразу, что ввязываться не намерен, но до определенного момента:

«Конечно, меня также, как и вас не обходит стороной последние новости шоу-бизнеса. Вы присылаете мне ссылки и хотите узнать мое мнение, а его не будет. Во-первых, меня эта ситуация никак не касается, а во-вторых, мне понятия не позволяют влезать в женские разборки», - заявил 41-летний Курбан Омаров.

Курбан Омаров решил остаться в стороне от разборок, которые устроили две молодые и успешные женщины. На данный момент он наслаждается отдыхом в Милане и только нарушенное моральное состояние его дочери может изменить данную ситуацию и заставить вмешаться.

«Там – все взрослые, сами разберутся, им не привыкать! Правда есть одно «НО»: я спокоен, пока моя дочь счастлива! В противном случае источник негатива будет подавлен! Так что будьте внимательны с ней и ее окружением!», - заключил свое в своем записанном обращении Курбан Омаров.

Напомним, что конфликт между бывшими коллегами разгорелся в тот момент, когда Ольга Бузова ответила своему подписчику, обвинив Ксению Бородину в лицемерии. Она припомнила свою старую обиду, когда Ксения Бородина никак не изменила ситуацию и согласилась вести телепередачу вместе с ее бывшим партнером Давидом Манукяном. В ответ на эти обвинения Ксения Бородина припомнила Ольге, что та всячески оскорбляла коллег-телеведущих, а также не стеснялась идти по головам для роста по карьерной лестнице и получения своей выгоды.

Войну Ксении и Ольгу уже активно обсудили многие звезды шоу-бизнеса. А недавно в разборки вступил и бывший парень Ксении Михаил Терехин. Адвокат обвинил двух девушек в хайпе. Кроме того признался, что две звезды давно недолюбливали друг друга, но улыбались в глаза, делая хорошую мину при плохой игре. На защиту Ольги Бузовой встали Алена Воданаева, Виктория Боня. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев назвал Ольгу и Ксению: «бабами с бревна». Воданаева же в свою очередь назвала Ольгу «профессионалом».