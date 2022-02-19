Омаров высказался на счет конфликта между Бузовой и Бородиной
19.02.2022 21:25 / Шоу-бизнес / Прочли: 1462 человек
Уже несколько дней в сети интернет бурно обсуждается скандал между Ольгой Бузовой и ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксенией Бородиной. Уже даже многие звездные коллеги и друзья высказались в пользу того или иного оппонента в споре, но хранил молчание лишь бывший муж Ксении Курбан Омаров. Сейчас бизнесмен решил нарушить свое молчание и опубликовать свое мнение на счет сложившейся ситуации.
Бывший муж Ксении Бородиной опубликовал видеообращение ко всем жаждущим знать его мнение на счет сложившегося конфликта. Он объяснил сразу, что ввязываться не намерен, но до определенного момента:
«Конечно, меня также, как и вас не обходит стороной последние новости шоу-бизнеса. Вы присылаете мне ссылки и хотите узнать мое мнение, а его не будет. Во-первых, меня эта ситуация никак не касается, а во-вторых, мне понятия не позволяют влезать в женские разборки», - заявил 41-летний Курбан Омаров.
Курбан Омаров решил остаться в стороне от разборок, которые устроили две молодые и успешные женщины. На данный момент он наслаждается отдыхом в Милане и только нарушенное моральное состояние его дочери может изменить данную ситуацию и заставить вмешаться.
«Там – все взрослые, сами разберутся, им не привыкать! Правда есть одно «НО»: я спокоен, пока моя дочь счастлива! В противном случае источник негатива будет подавлен! Так что будьте внимательны с ней и ее окружением!», - заключил свое в своем записанном обращении Курбан Омаров.
Напомним, что конфликт между бывшими коллегами разгорелся в тот момент, когда Ольга Бузова ответила своему подписчику, обвинив Ксению Бородину в лицемерии. Она припомнила свою старую обиду, когда Ксения Бородина никак не изменила ситуацию и согласилась вести телепередачу вместе с ее бывшим партнером Давидом Манукяном. В ответ на эти обвинения Ксения Бородина припомнила Ольге, что та всячески оскорбляла коллег-телеведущих, а также не стеснялась идти по головам для роста по карьерной лестнице и получения своей выгоды.
Войну Ксении и Ольгу уже активно обсудили многие звезды шоу-бизнеса. А недавно в разборки вступил и бывший парень Ксении Михаил Терехин. Адвокат обвинил двух девушек в хайпе. Кроме того признался, что две звезды давно недолюбливали друг друга, но улыбались в глаза, делая хорошую мину при плохой игре. На защиту Ольги Бузовой встали Алена Воданаева, Виктория Боня. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев назвал Ольгу и Ксению: «бабами с бревна». Воданаева же в свою очередь назвала Ольгу «профессионалом».
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