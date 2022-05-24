Виктория Боня рассказала интимные подробности не самого фееричного секса Бородиной с Омаровым

Виктория Боня вернулась на телеэкраны и станет одной из ведущих нового шоу «Злые языки». На этом шоу жгучая брюнетка в компании других ведущих будет обсуждать самые горячие сплетни и последние новости знаменитостей. В первом выпуске Боне довелось комментировать таких звезд шоу-бизнеса, как Дану Борисову, Ирину Аллегрову и… Ксению Бородину.





Участники показали фрагмент статьи, где пестрил заголовок: якобы бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров поднимает руку на свою супругу. На данную тему писали довольно часто и до развода пары.





На эту тему не могла не отреагировать Виктория Боня, ведь это замечательный повод обсудить ведущую реалити-шоу. Хорошо зная характер Ксении, Виктория предположила, что все эти сплетни - сплошная чушь!





«Мне кажется, что, если бы Курбан хоть раз бы ее ударил, она уже всем бы это показала и обсуждала. Она рассказывала, что у Омарова плохо стоял и вообще маленького размера!», - заявила ведущая в эфире шоу на RuTube.





При этом Боня подчеркнула, что такой подход к сложившейся ситуации в семье ей категорически не нравится. Если у нее что-либо не получается в личной жизни – она не выносит сор из избы!





«Я считаю, большой позор, когда люди расстаются и выносят свои скандалы и личные отношения на публику. Это необразованные, несдержанные и обиженные люди. Особенно это ужасно, когда есть дети», — говорит Виктория.





В качестве примера она привела Алану Мамаеву, которая сейчас настраивает дочь против родного отца. Боня считает, что Павел – лучший отец на свете.

«Он отвозил дочку в школу, забирал, возил на тренировки, помогал заниматься. Делал все, пока Алана сидела на прямых эфирах», — жестко отчитала знаменитость Боня.