Товары с тематикой ЧВК «Вагнер» становятся хитами в Ozon и Wildberries

Также пользуются популярностью 3D-наклейки, тематическая настенная карта России, памятные медали, футболки, кружки, носки.

Кроме того, продается множество аксессуаров для автомобилей: ароматизаторы, подушки-косточки, наклейки на номера, и даже шеврон «Груз 200 мы вместе», который использует основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Всего же по тематическому запросу доступны около четырех тысяч товаров, многие из них обозначены как «хиты».