Товары с тематикой ЧВК «Вагнер» становятся хитами в Ozon и Wildberries
19.03.2023 19:26 / Политика / Прочли: 437 человек
Товары с символикой ЧВК «Вагнер» стали бестселлерами на маркетплейсах Ozon и Wildberries. Речь идет о жетонах, шевронах, флагах, предметах с лазерной гравировкой и других вещах.
Также пользуются популярностью 3D-наклейки, тематическая настенная карта России, памятные медали, футболки, кружки, носки.
Кроме того, продается множество аксессуаров для автомобилей: ароматизаторы, подушки-косточки, наклейки на номера, и даже шеврон «Груз 200 мы вместе», который использует основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Всего же по тематическому запросу доступны около четырех тысяч товаров, многие из них обозначены как «хиты».
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