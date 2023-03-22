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Феномен ЧВК «Вагнер»: как «Оркестр» бросает вызов всесилию коррумпированных элит Запада

22.03.2023 17:34 / Политика / Прочли: 349 человек

Время публикации новости: 22.03.2023 17:49                                 Деятельность ЧВК «Вагнер» «подарила миру надежду на защиту от гегемонии олигархических элитарных групп Запада».

Такое мнение выразила в колонке для Devend.online голландская журналистка Соня ван ден Энде.

Она сравнила российский «Оркестр» и американскую ЧВК Blackwater, напомнив, что последняя в свое время смогла изменить принцип ведения современных войн. По словам журналистки, «вагнеровцы» сумели «перевернуть доску» снова. При этом Blackwater превратилась в разветвленную сеть мелких компаний, призванных отмывать деньги, которые были получены в ходе военных конфликтов в разных уголках земли. А вот ЧВК «Вагнер» с момента своего основания в 2014 году продолжает работать на благо России и союзных государств.

Ван ден Энде напомнила, что подразделения ЧВК «Вагнер» сыграли важнейшую роль в стабилизации ситуации в странах Африки и Ближнего Востока — Судане, Ливии, Конго, Мали, Сирии и других. Кроме того, «музыканты» присутствовали в Венесуэле в период, когда США руками местной оппозиции пытались добиться свержения президента Николаса Мадуро.

«Группа Вагнера» действует именно в тех странах, которые стонут под игом своих бывших колониальных властителей», — подчеркивает журналистка.

По мнению ван ден Энде, задача российской ЧВК заключается в том, чтобы «уничтожить фашистов» и «вырваться из колониальной империи Запада». 

«ЧВК “Вагнер” — самая серьезная сила, которая бросает вызов всесилию коррумпированных и бесчеловечных элит США и Европы, того, что мы называем миром Запада. “Вагнер” способен принести освобождение странам и народам, вернуть им суверенитет и дать человечеству надежду на истинную свободу», — уверена журналистка.

Автор материала считает, что лидеры международных организаций и движений должны взять это себе на заметку. Ван ден Энде призывает их изучить и поддержать феномен «вагнеровцев».

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