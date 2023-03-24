Фильм «Зона искупления» о бойцах ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных опубликован в Сети

Документальный фильм «Зона искупления» о бойцах ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных

журналисты

Russia

Today

(

RT

). Автором проекта выступил Андрей Ященко, режиссером — Владислав Рытков.

Кинолента посвящена людям, которые ранее отбывал срок за различные преступления. Однако, когда им выпал шанс искупить вину перед Родиной и обществом, они не испугались и ухватились за возможность встать на защиту Отечества.

«Родина к вам обратилась, и вы пришли и воевали. Причём воевали так, что в аду всем стало страшно», — говорится в превью к фильму.

Стоит отметить, что кинолента содержит кадры, которые не рекомендуется смотреть восприимчивым людям. Речь идет о реальных сражениях на передовой в хоне специальной военной операции (СВО), в частности, в Бахмуте (бывшем Артемовске).

Фильм «Зона искупления» также знакомит зрителей с людьми, которые вместо тюрьмы решили искупить вину кровью. Нужно особенно отметить бойцов с позывными «Штурм», «Берет» и «Щит», принявшие активное участие в создании картины.