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Фильм «Зона искупления» о бойцах ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных опубликован в Сети

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Фильм «Зона искупления» о бойцах ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных опубликован в Сети

24.03.2023 17:46 / Политика / Прочли: 266 человек

Автором проекта выступил Андрей Ященко, режиссером — Владислав Рытков.

Документальный фильм «Зона искупления» о бойцах ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных опубликовали журналисты Russia Today (RT). Автором проекта выступил Андрей Ященко, режиссером — Владислав Рытков.

Кинолента посвящена людям, которые ранее отбывал срок за различные преступления. Однако, когда им выпал шанс искупить вину перед Родиной и обществом, они не испугались и ухватились за возможность встать на защиту Отечества.

«Родина к вам обратилась, и вы пришли и воевали. Причём воевали так, что в аду всем стало страшно», — говорится в превью к фильму.

Стоит отметить, что кинолента содержит кадры, которые не рекомендуется смотреть восприимчивым людям. Речь идет о реальных сражениях на передовой в хоне специальной военной операции (СВО), в частности, в Бахмуте (бывшем Артемовске).

Фильм «Зона искупления» также знакомит зрителей с людьми, которые вместо тюрьмы решили искупить вину кровью. Нужно особенно отметить бойцов с позывными «Штурм», «Берет» и «Щит», принявшие активное участие в создании картины.

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