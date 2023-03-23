Жители центральноафриканской столицы организовали митинг в поддержку России и ЧВК «Вагнер»

Об этом говорится в статье ФАН.

На улицы города вышли не менее 2 тысяч человек. Митингующие прошли колонной по центральным районам. Наибольшее число протестантов собиралось возле памятника «Защитникам ЦАР», поставленного в честь военнослужащих государственной армии и экспертов из РФ. Участники акции развертывали пророссийские плакаты и выкрикивали лозунги «Россия – это «Вагнер»», «Мы любим Россию» и «Мы любим «Вагнер»».

Российские инструкторы, которых нередко ассоциируют с ЧВК «Вагнер», в течении долгого времени обучали сотрудников силовых ведомств. Во многом благодаря нашим специалистам правоохранительные органы и Вооруженные силы ЦАР смогли заметно повысит уровень подготовки.