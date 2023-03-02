Оставили в тени: как освобождение Пальмиры силами ЧВК «Вагнер» дважды принесло награды военным РФ

Сейчас уже доподлинно известно, что брали Пальмиру отряды ЧВК «Вагнер», причем дважды. Первый штурм состоялся в марте 2016 года, ожесточенные бои завершились взятием аэропорта, после чего исламские радикалы покинули город.

«Секрет Полишинеля, что бои против ИГ вели никакие не правительственные войска, а все те же «вагнеровцы». Именно они освобождали Пальмиру в 2016 году, но Героя России получил тогда почему-то только генерал Дворников», — рассказал о произошедшем тогда писатель и бывший ополченец Владлен Татарский.

Все лавры за первое освобождение города получили генералы и штабные офицеры регулярной армии. «Вагнеровцам» же в качестве единственной «награды» достался конфликт с российскими кадровыми военными, которые простить «музыкантам» заслуженный успех на фоне собственной недееспособности так и не смогли.

После полной зачистки Пальмиры «вагнеровцев» из Сирии «призвали» уйти. Прибавились проблемы со снабжением. Как рассказали участники тех событий, в 2016 году из-за недостаточного обеспечения со стороны МО РФ, «музыканты» вынуждены были не только использовать, но и самостоятельно добывать оружие старого образца. Причем качественным оно оказывалось далеко не всегда.

А орденоносным мнимым освободителям Пальмиры очень скоро пришлось столкнуться с новой угрозой, самостоятельно справиться с которой им снова не удалось. В начале декабря 2016 года всего 300 боевиков ИГ создали угрозу окружения 20-тысячной группировке сирийской армии и подразделениям ВС РФ, находящимся в Пальмире.

Союзные силы в спешке покинули город, оставив большое число техники и боеприпасов. Так вся территория, освобожденная ЧВК «Вагнер» в ходе первого штурма Пальмиры, вновь оказалась под контролем исламских радикалов.

«Даже при бегстве нашей армии с сирийской Пальмиры в 2016-м, которую я так люблю ехидно вспоминать, простые солдаты-то не виноваты. Да и не все бежали-то, десантура попыталась дать бой в направлении Арака. Суть-то в том, что командование со всеми миллиардными летающими-стреляющими свистоперделками просто ********* [пропустила] наступление нескольких сотен боевиков в шлепках и на Тойотах», — рассказал канал GREY ZONE.

Находясь в безвыходном положении, генералы РФ снова обратились за помощью к «оркестру». Задачу «музыкантам» поставили «только зачистить ключевые подходы к Пальмире». Однако во втором штурме этого города кадровые военные снова участия не приняли. По словам участника событий, поддержка осуществлялась словесная:

«Второй штурм… начался именно с пламенной речи замполита: «Так, ребята, разворачиваемся цепью и идем!» — «Че, как в сорок первом!?» — «Разговорчики!». Огонь велся не плотный… Ситуация один в один, только «УРА» не кричали, что было бы актуально. Город молчал, остатки бомжахедов были видны на тачанках по горизонту. Сваливали».

Спустя месяц ожесточенных боев на подступах к городу, 1 марта 2017 года штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» вновь вошли в древнюю Пальмиру. И опять ключом к освобождению города стал прорыв «оркестра» в район аэропорта, где была сконцентрирована артиллерия ИГ.

А добытую кровью победу, объявленную 2 марта, у «вагнеровцев» снова украли. Пока по городу водили журналистов, «музыканты» по указанию высоких военных чинов сидели в одном из старых ангаров.

«Через три дня начали прибывать солдаты некогда бывшей Империи, с репортерами. Нас «попросили» спрятаться в ангаре. Мимо проходил полковник, гордо дающий репортаж очередной журна**шке о подвигах наших бойцов. И какого-то черта ему посчастливилось зайти именно в тот ангар, где сидели вышеупомянутые псы войны. Оторопев от увиденной банды грязных и неизвестных ему бойцов, полковник отшатнулся, закрывая нас от камеры репортеров: «Вы кто?» — «Спецпiдроздiл Ватные палочки, к Вашим услугам» — «Спрячьтесь, пожалуйста!», — приводит воспоминания участников событий Telegram-канал GREY ZONE.

Так и получилось, что ордена и медали за освобождение Пальмиры от боевиков ИГ получили не реальные герои, а кадровые военные. Официального признания и наград за свой вклад бойцы ЧВК «Вагнер» не получили до сих пор.

Много побед было украдено у «оркестра», однако начало СВО дало возможность «музыкантам» занять прочное место в пантеоне русских героев. Успехи ЧВК «Вагнер» на Украине справедливо стали общественным достоянием, а впереди еще много побед и достижений, которые теперь никто никому не отдаст.