Дмитрий Борисов рассказал, что в последний путь Леонида Куравлева пришло всего пару человек

Российский и советский актёр кино Леонид Куравлев сыграл роль во многих проектах. Его популярность поспособствовало участие в таких картинах, как «Афоня», «Начало», «Вий» и другие. Актер стал любимчиком не одного поколения людей, однако в последнее время про него стали забывать.





Друзья актёра говорят, что Леонид Куравлев не смог пережить утрату любимой жены в 2012 году. Актёр начал угасать прям на глазах. Его дети всячески поддерживали, ухаживали за отцом, но в конце концов дети отвезли его в пансионат. Там за ним всё время присматривали специалисты. В начале этого года в январе Леониду Вячеславовичу стало ещё хуже, и его отвезли в больницу. После этого актёру было диагностировано неизлечимое поражение мозга.





Сейчас активно обсуждают решение детей отвезти Леонида Куравлева в пансионат. Некоторые считают, что решение было правильным, а некоторые считают иначе. Также темой для обсуждения стали похороны актёра. Стало известно, что на прощание с Леонидом Вячеславовичем пришло пару человек.







Дмитрий Борисов также высказался на эту тему:

«Сначала говорят, что церемония прощания закрытая, а потом оказывается, что она открытая, и на проводы пришло пару человек. И складывается такая жуткая ситуация…», - высказался он в эфире телепередачи «Пусть говорят».





Отметим, что дети Леонида Куравлева почти никак не комментируют ситуацию. Дочь Елизавета не общается с журналистами, сын Василий редко давал комментарии насчёт болезни отца. Леонида Вячеславовича Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой Ниной.