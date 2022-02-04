Дмитрий Борисов рассказал, что в последний путь Леонида Куравлева пришло всего пару человек
04.02.2022 22:11 / Происшествия / Прочли: 538 человек
Киноактёр Леонид Куравлев ушел на тот свет 30 января 2022 года. Тело актёра похоронили во вторник, 1 февраля на Троекуровском кладбище. Актёр внёс большой вклад в отечественный кинематограф, однако на его похороны пришло лишь пару человек.
Российский и советский актёр кино Леонид Куравлев сыграл роль во многих проектах. Его популярность поспособствовало участие в таких картинах, как «Афоня», «Начало», «Вий» и другие. Актер стал любимчиком не одного поколения людей, однако в последнее время про него стали забывать.
Друзья актёра говорят, что Леонид Куравлев не смог пережить утрату любимой жены в 2012 году. Актёр начал угасать прям на глазах. Его дети всячески поддерживали, ухаживали за отцом, но в конце концов дети отвезли его в пансионат. Там за ним всё время присматривали специалисты. В начале этого года в январе Леониду Вячеславовичу стало ещё хуже, и его отвезли в больницу. После этого актёру было диагностировано неизлечимое поражение мозга.
Сейчас активно обсуждают решение детей отвезти Леонида Куравлева в пансионат. Некоторые считают, что решение было правильным, а некоторые считают иначе. Также темой для обсуждения стали похороны актёра. Стало известно, что на прощание с Леонидом Вячеславовичем пришло пару человек.
Дмитрий Борисов также высказался на эту тему:
«Сначала говорят, что церемония прощания закрытая, а потом оказывается, что она открытая, и на проводы пришло пару человек. И складывается такая жуткая ситуация…», - высказался он в эфире телепередачи «Пусть говорят».
Отметим, что дети Леонида Куравлева почти никак не комментируют ситуацию. Дочь Елизавета не общается с журналистами, сын Василий редко давал комментарии насчёт болезни отца. Леонида Вячеславовича Куравлева похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой Ниной.
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
У эстрадного певца Александра Серова родился внук
08.02.2022 20:02 / Шоу-бизнесДочь популярного эстрадного артиста Александра Серова сообщила замечательную новость о том, что она вновь стал...
В 2022 году Тигран Салибеков заявил о разрыве отношений с супругой
08.02.2022 17:23 / Шоу-бизнесТигран Салибеков рассказал о том, что он так и не смог восстановить прежние дружественные отношения с его жено...
Анна Заворотнюк высказалась, почему не поздравила публично Петра Чернышева
07.02.2022 22:58 / Шоу-бизнесВчера, 6 февраля фигуристу Петру Чернышеву исполнилось 51 год. Его коллеги посвятили множество поздравлений в ...
Мама сестер Бузовых откровенно рассказала о давнем конфликте двух родных сестер
07.02.2022 21:46 / Шоу-бизнесО серьезном разладе в отношениях между родными сестрами Ольгой и Анной Бузовой ходят множество разных слухов, ...
Ирина Понаровская назвала Аллу Пугачеву деревней, даже не смотря на проживание той в дворце
06.02.2022 18:27 / Шоу-бизнесСтанислав Садальский нашел новую причину для того, чтобы в мире шоу-бизнеса разразился очередной громкий сканд...
Дочь Анастасии Заворотнюк отреагировала на инцидент с опубликованными фото ее больной раком матери
06.02.2022 17:56 / ИнтернетУже почти три года актриса, звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк борется со страшным диаг...
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отметили 2-й день рождения дочери Евы
05.02.2022 21:00 / ИнтернетСегодня, 5 февраля счастливые родители троих совместных детей Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко отмечали вт...
Мать расчлененной девушки Ксении Сапожковой до сих пор не может говорить
05.02.2022 20:35 / КриминалНесколько дней назад общественность узнала о жутких подробностях смерти «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой....
Мария Голубкина не на шутку заволновалась о жизни и здоровье Ксении Собчак
05.02.2022 20:02 / ОбществоК огромному количеству недоброжелателей журналистки и телеведущей Ксении Собчак, похоже, присоединилась и актр...
Мерьем Узерли посетила закрытую вечеринку в столице
05.02.2022 19:10 / ОбществоПосле кинопроката турецкого сериала «Великолепный век» актриса Мерьем Узерли обрела невероятную популярность. ...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар