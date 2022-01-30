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Скончался народный артист Леонид Куравлев

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Скончался народный артист Леонид Куравлев

30.01.2022 21:10 / Происшествия / Прочли: 210 человек

Последние годы жизни актер Леонид Куравлев прожил достаточно затворнической жизнью: не выходил на публику, не давал интервью. Причина тому – горечь утраты супруги Нины Васильевны, с которой он так и не смог смириться. За последний месяц здоровье артиста сильно пошатнулось, а сегодня стало известно о том, что уже с нами не стало. Последние месяцы перед своей смертью Леонид Куравлев жил в доме престарелых, чем сильно обескуражил своих поклонников.

Ранее у Леонида Куравлева врачи диагностировали воспаление легких, а перед этим был поставлен диагноз относительно серьезного поражения головного мозга. Звезда фильма «Афоня» не мог кушать самостоятельно, для поддержания жизнедеятельности артисту была вставлена специальная трубочка, через которую прямо в желудок поступало необходимое питание.
Семья Леонида Куравлева на данный момент еще никак не отреагировала в прессе, либо же в социальной сети. Тем не менее, поклонники творчества народного артиста уже стали выражать слова соболезнования родным: сыну Василию, дочери Екатерине и его внукам.
Напомним, в 2012 году Леонид Куравлев похоронил свою супругу Нину Васильевну, с которой душа в душу прожил 50 лет. Артист не смог справиться с болью утраты и ушел в себя, с тех пор он не появлялся на светских мероприятиях, вел достаточно затворнический образ жизни. А последние несколько месяцев вообще жил в специализированном учреждении для людей преклонного возраста.
Со слов сотрудников пансионата Леонид Куравлев поступил в пансионат для престарелых еще летом 2021 года. Состояние у него было апатичное, он находился в состоянии депрессии. От нежелания жить после смерти супруги состояние здоровья пошатнулось и физическое. Он практически не вставал, все время лежал. Дети забили тревогу, хотели восстановить желание родителя общаться, контактировать с обществом, ведь раньше он был «заводилой» и «душой компании».

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