Скончался народный артист Леонид Куравлев

Ранее у Леонида Куравлева врачи диагностировали воспаление легких, а перед этим был поставлен диагноз относительно серьезного поражения головного мозга. Звезда фильма «Афоня» не мог кушать самостоятельно, для поддержания жизнедеятельности артисту была вставлена специальная трубочка, через которую прямо в желудок поступало необходимое питание.

Семья Леонида Куравлева на данный момент еще никак не отреагировала в прессе, либо же в социальной сети. Тем не менее, поклонники творчества народного артиста уже стали выражать слова соболезнования родным: сыну Василию, дочери Екатерине и его внукам.

Напомним, в 2012 году Леонид Куравлев похоронил свою супругу Нину Васильевну, с которой душа в душу прожил 50 лет. Артист не смог справиться с болью утраты и ушел в себя, с тех пор он не появлялся на светских мероприятиях, вел достаточно затворнический образ жизни. А последние несколько месяцев вообще жил в специализированном учреждении для людей преклонного возраста.

Со слов сотрудников пансионата Леонид Куравлев поступил в пансионат для престарелых еще летом 2021 года. Состояние у него было апатичное, он находился в состоянии депрессии. От нежелания жить после смерти супруги состояние здоровья пошатнулось и физическое. Он практически не вставал, все время лежал. Дети забили тревогу, хотели восстановить желание родителя общаться, контактировать с обществом, ведь раньше он был «заводилой» и «душой компании».