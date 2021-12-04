Как умирала Нина Ургант: подробности поведала сиделка народной артистки

Журналистам стало известно о смерти Нины Ургант от пресс-службы Александринского театра, в котором она проработала более 30 лет.

«Подтверждаем данную информацию. Сегодня днем она умерла у себя дома. Она не болела, просто ей было много лет», - об этом сообщила пресс-служба Александринского театра.





Первой обнаружила бездыханное тело артистки ее сиделка. Помощница актрисы, звезды фильма «Премия», «Укротительница тигров» и многих других поднялась в квартиру и обнаружила в спальне Нину Ургант, после чего сразу же обратилась в полицию.





По сообщению источника, Нина Ургант страдала болезнью Паркинсона уже более 10 лет, а последние годы она не выходила из квартиры и даже не вставала с кровати.

Ранее актриса признавалась журналистам, что уже очень устала от этой болезни, которая не дает полноценно жить, водить машину, а самое главное – сниматься!







Еще в 85 лет артистка признавала, что весьма устала от необходимой постоянной госпитализации, капельниц и курсов лечения. Женщина еще тогда перестала верить в чудо, медицину и весьма устала от стен медицинских учреждений.