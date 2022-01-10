В 12 часов по МСК 11.01. Леонид Куравлев срочно госпитализирован с диагнозом COVID-19

Дети народного артиста – Василий и Екатерина, постоянно держат связь с лечащим врачом своего отца. До экстренной госпитализации Леонид Куравлев жил со своей дочерью в просторной квартире, площадью 100кв. метров. В своем доме на Набережной Леонид Куравлев лицезрел Москву-реку, а также Храм Христа-срасителя.





После смерти своей жены Нины Васильевны Куравлевой в 2012 году актер стал жить уединенной жизнь и практически ни с кем не общался из актеров-коллег. Более пяти лет, как Леонид Куравлев перестал сниматься в кино и появляться на публике. Последняя работа в кино Леонида Вячеславовича была картина «Весь этот джем» в 2015 году.







Согласно признанию родных, Леонид Куравлев так и не смог смириться с утратой жены, с которой прожил около 50-ти лет. Будущие супруги познакомились еще в школе, Леонид Куравлев учился в 10-м классе, а будущая супруга Нина – в 8-м классе.







Все совместную жизнь Куравлев буквально пылинки сдувал с жены, а после ее смерти часто проводил время на Троекуровском кладбище, где она была захоронена. Несколько лет назад, по просьбе актера, рядом с женой он попросил оставить место для себя в будущем.







Надеемся, что это произойдет очень не скоро, желаем актеру скорейшего выздоровления!