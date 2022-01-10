В 12 часов по МСК 11.01. Леонид Куравлев срочно госпитализирован с диагнозом COVID-19
10.01.2022 21:51 / Происшествия / Прочли: 839 человек
Российские СМИ сообщают о том, что 68-летняя актриса экстренно госпитализирована с диагнозом - инсульт. Врачами оценено ее состояние, как средней тяжести.
Дети народного артиста – Василий и Екатерина, постоянно держат связь с лечащим врачом своего отца. До экстренной госпитализации Леонид Куравлев жил со своей дочерью в просторной квартире, площадью 100кв. метров. В своем доме на Набережной Леонид Куравлев лицезрел Москву-реку, а также Храм Христа-срасителя.
После смерти своей жены Нины Васильевны Куравлевой в 2012 году актер стал жить уединенной жизнь и практически ни с кем не общался из актеров-коллег. Более пяти лет, как Леонид Куравлев перестал сниматься в кино и появляться на публике. Последняя работа в кино Леонида Вячеславовича была картина «Весь этот джем» в 2015 году.
Согласно признанию родных, Леонид Куравлев так и не смог смириться с утратой жены, с которой прожил около 50-ти лет. Будущие супруги познакомились еще в школе, Леонид Куравлев учился в 10-м классе, а будущая супруга Нина – в 8-м классе.
Все совместную жизнь Куравлев буквально пылинки сдувал с жены, а после ее смерти часто проводил время на Троекуровском кладбище, где она была захоронена. Несколько лет назад, по просьбе актера, рядом с женой он попросил оставить место для себя в будущем.
Надеемся, что это произойдет очень не скоро, желаем актеру скорейшего выздоровления!
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