Какое завещание после себя оставил Леонид Куравлев?

Последние годы Леонид Куравлев проживал со своей дочерью в квартире, что находиться в центре столицы. Её выдали Леониду Куравлеву за его заслуги в отечественном кинематографе. У дочки артиста уже имеется и своя квартира, однако она живёт в этой квартире и на сегодняшний день.

В квартире пять комнат, она находиться на четвертом этаже у самой Набережной Москвы. Из окна апартаментов можно увидеть реку Москву и Храм Христа Спасителя. Саму квартиру в интернете оценивают стоимостью в 82 миллиона рублей.

У артиста также была дача. Она находиться в Подмосковье. Стоимость этой дачи оценивается в 10 миллионов рублей. Также, актёр Леонид Куравлев собирал личные средства, однако сумма сбережений в средствах массовой информации – не известна. Всё имущество артиста насчитывается на сумму более 100 миллионов рублей. По завещанию Леонида Куравлева, имущество актера поделят поровну между его сыном и дочерью.

Ранее отмечалось, что публику возмутила новость о том, что артиста госпитализировали в больницу не из его апартаментов, а из дома для престарелых. Людей возмутило, что дети решили не заботиться о своём отце, поэтому отдали его в дом для престарелых.

Некоторые поклонники артиста так и до сих пор думают, поэтому и считают, что дети не достойны наследства их отца. Хотя стало известно, что дети, наоборот, пытались помочь отцу справиться с депрессией и тоской по покойной жене, поэтому нашли для него самые комфортные и уютные условия в доме для престарелых «Идиллия», где работают профессиональные реабилитологи.