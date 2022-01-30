Какое завещание после себя оставил Леонид Куравлев?
30.01.2022 21:43 / Финансы / Прочли: 198 человек
Совсем недавно стало известно про смерть актера Леонида Куравлева. Последний месяц здоровье артиста сильно беспокоило многих, но, а сегодня ушел из жизни народный артист. Но также стало известно, что Леонид Куравлев оставил завещание. Так, каким же образом артист распорядился своим имуществом?
Последние годы Леонид Куравлев проживал со своей дочерью в квартире, что находиться в центре столицы. Её выдали Леониду Куравлеву за его заслуги в отечественном кинематографе. У дочки артиста уже имеется и своя квартира, однако она живёт в этой квартире и на сегодняшний день.
В квартире пять комнат, она находиться на четвертом этаже у самой Набережной Москвы. Из окна апартаментов можно увидеть реку Москву и Храм Христа Спасителя. Саму квартиру в интернете оценивают стоимостью в 82 миллиона рублей.
У артиста также была дача. Она находиться в Подмосковье. Стоимость этой дачи оценивается в 10 миллионов рублей. Также, актёр Леонид Куравлев собирал личные средства, однако сумма сбережений в средствах массовой информации – не известна. Всё имущество артиста насчитывается на сумму более 100 миллионов рублей. По завещанию Леонида Куравлева, имущество актера поделят поровну между его сыном и дочерью.
Ранее отмечалось, что публику возмутила новость о том, что артиста госпитализировали в больницу не из его апартаментов, а из дома для престарелых. Людей возмутило, что дети решили не заботиться о своём отце, поэтому отдали его в дом для престарелых.
Некоторые поклонники артиста так и до сих пор думают, поэтому и считают, что дети не достойны наследства их отца. Хотя стало известно, что дети, наоборот, пытались помочь отцу справиться с депрессией и тоской по покойной жене, поэтому нашли для него самые комфортные и уютные условия в доме для престарелых «Идиллия», где работают профессиональные реабилитологи.
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