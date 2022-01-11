Почему Леонид Куравлев оказался в доме престарелых?
11.01.2022 21:40 / Общество / Прочли: 547 человек
Всех шокировала новость о том, что Леонида Куравлева доставили в Коммунарку не из своего дома, а из дома престарелых. Журналистам удалось выяснить детали данного происшествия.
Перед праздником Рождества, 85-летний актёр Леонид Куравлев был госпитализирован в Коммунарку с признаками пневмонии. Сейчас врачи не смыкают глаз, наблюдая за состоянием народного артиста, который находится в реанимации под кислородной маской. Но тут случился резонанс – оказывается, актера госпитализировали не с его дома, а с дома престарелых «Идиллия», у района Фили. Общественность утверждает – Леонида в дом престарелых отдали дети. Но, так ли это?
В дом престарелых Леонида Куравлева доставили полгода назад, прошлым летом. Леонид до этого был в депрессии, его не отпускали мысли горя от смерти его жены. Он перестал совсем ходить, был в тяжелом физическом состоянии. Стал более замкнутым, а затем и вовсе перестал общаться с людьми. Дети пытались до последнего помочь ему, ведь он раньше был душой компании, однако всё-таки дети поняли, что сами они не справятся с депрессией отца.
Дети позаботились о комфортных условиях отца в доме престарелых – выбрали самый удобный и уютный пансионат «Идиллия». Здесь помогают людям почётного возраста справиться с последствиями заболевания COVID-19, и Леониду тоже помогут.
И таки да, комфортные условия и уют помогли Леониду Куравлеву выбраться с депрессии. Сначала он жил отдельно в своей палатой, а потом и вовсе всё чаще и чаще покидал свою палату и навещал физкультурный зал.
Сейчас Леонид Куравлев в больнице с воспалениями легких. Врачи говорят, у лежачих очень прогрессивно развиваются болезни. Как только у Леонида увеличилась температура – об этом сообщили близким и его госпитализировали в больницу.
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