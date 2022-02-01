Леонида Куравлева похоронили рядом с женой, без которой он так и не смог научиться жить!
01.02.2022 17:37 / Происшествия / Прочли: 537 человек
Актер Леонид Куравлев умер на прошлых выходных, а сегодня его отпевали в Центральной клинической больнице. После окончания молитвенных отпеваний и прощальной церемонии звезду фильма «Иван Васильевич меняет профессию» похоронили на Троекуровском кладбище.
Отныне Леонид Куравлев покоится рядом со своей женой Ниной, которая умерла еще в 2012 году. Немного времени спустя знаменитый артист выкупил место рядом со совей супругой на Троекуровском кладбище, а также выгравировал свое имя на памятнике, который в будущем поставили бы.
Естественно, на церемонии прощания находились рядом с отцом в последние моменты его дочь Екатерина, а также сын Василий.
Сын Леонида Куравлева Василий произнес речь:
«Для меня ты перешел в другой мир, в другое измерение. В будущем, мы будем с тобой общаться и взаимодействовать через твоих героев, через твои роли, ну и, конечно, через детские воспоминания!», - произнес сын Василий.
Еще 10 января Леонида Куравлева госпитализировали в тяжелом состоянии. Тогда у него обнаружили обширное поражение легких, а также болезнь, которая поражает сосуды, что в свою очередь приводит к нарушению кровообращения в головном мозге. К тому же наблюдались проблемы с дыханием при госпитализации.
Последний год жизни Леонид Куравлев жил в пансионате, туда он был доставлен добровольно, дети всячески хотели вернуть желание артиста социализироваться, общаться и жить.
В пансионат он поступил в состоянии депрессии, апатии. Он практически не вставал, все время лежал. Со временем он сильно похудел, и с возрастом его внешний облик вообще был неузнаваемым. Поначалу он общался и со временем сужал до минимума круг своего общения. Потом он и вовсе перестал с кем-либо общаться, выходить на улицу, контактировать с обществом. Дети всеми силами хотели помочь, вернуть отцу желание жить после смерти любимой жены Нины. Ведь, до семейной трагедии и утраты родного человека, второй половинки он был душой компании, очень веселым и общительным человеком.
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