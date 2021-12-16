Мясников рассказал о необходимости ревакцинации, чтобы победить новый штамм Омикрон

Ревакцинация позволит остановить распространение нового штамма коронавируса «Омикрон». Для ревакцинации Александр Мясников советует – вакцину «Спутник Лайт».

Ранее врач заявлял о том, что человечеству не стоит ждать уже прежней жизни, ведь COVID-19 уверенно осел в ряду с такими заболеваниями, как грипп и ОРВИ. По мнению российского врача, у человечества есть шансы – вариант один – вакцинация. Только когда каждый человек на планете сделает вакцину, а после ревакцинацию от COVID-19, тогда есть шансы на возврат в прежнюю жизнь.

На множество вопросов от своих подписчиков относительно необходимости вакцинации после перенесенного заболевания, сроки ревакцинации после вакцинации? Что делать, если заболел после 1-й дозы вакцины? Мясников отвечает на своем Телеграм-канале:

«Призыв к вакцинации сегодня в преддверии Омикрона сменился на лозунг «ревакцинируемся!»

Неважно- переболели Вы или вакцинировались- вам надо ревакцинироваться не позже, чем через 6 месяцев. Более того: в странах Европы и США вводят норму- ревакцинация уже ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА, иначе Омикрон не остановить!

Я советую: в преддверии очередной волны конец февраля-март, всем, кто получил последнюю дозу вакцины или переболел в октябре или ранее, в начале-середине февраля РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ. «Спутником лайт». Напомню- «Спутник Лайт» — это просто первый компонент вакцины «Спутник». Неудачная идея назвать его по-другому, что ведёт к путанице, не нужной в таком важном вопросе, как вакцинация. Есть 2 компонента вакцины «Спутник», которые идут парой. И есть тот же первый компонент этой же вакцины, но «непарный», который обозвали «Лайт». И тем самым всех запутали!

И ещё: если у Вас тяжелые хронические болезни, Вы на гормонах, у Вас иммунодефицит- Вас через 21 день после второго компонента Спутника, нужен третий- ещё раз Спутник, под названием «Спутник-Лайт».