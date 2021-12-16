Мясников рассказал о необходимости ревакцинации, чтобы победить новый штамм Омикрон
16.12.2021 14:46 / Наука / Прочли: 516 человек
Врач-кардиолог, врач общей практики, главный врач столичной больницы № 51 Александр Мясников призывает всех тех, кто получил последнюю прививку либо же переболели в октябре месяце (или ранее).
Ревакцинация позволит остановить распространение нового штамма коронавируса «Омикрон». Для ревакцинации Александр Мясников советует – вакцину «Спутник Лайт».
Ранее врач заявлял о том, что человечеству не стоит ждать уже прежней жизни, ведь COVID-19 уверенно осел в ряду с такими заболеваниями, как грипп и ОРВИ. По мнению российского врача, у человечества есть шансы – вариант один – вакцинация. Только когда каждый человек на планете сделает вакцину, а после ревакцинацию от COVID-19, тогда есть шансы на возврат в прежнюю жизнь.
На множество вопросов от своих подписчиков относительно необходимости вакцинации после перенесенного заболевания, сроки ревакцинации после вакцинации? Что делать, если заболел после 1-й дозы вакцины? Мясников отвечает на своем Телеграм-канале:
«Призыв к вакцинации сегодня в преддверии Омикрона сменился на лозунг «ревакцинируемся!»
Неважно- переболели Вы или вакцинировались- вам надо ревакцинироваться не позже, чем через 6 месяцев. Более того: в странах Европы и США вводят норму- ревакцинация уже ЧЕРЕЗ 3 МЕСЯЦА, иначе Омикрон не остановить!
Я советую: в преддверии очередной волны конец февраля-март, всем, кто получил последнюю дозу вакцины или переболел в октябре или ранее, в начале-середине февраля РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ. «Спутником лайт». Напомню- «Спутник Лайт» — это просто первый компонент вакцины «Спутник». Неудачная идея назвать его по-другому, что ведёт к путанице, не нужной в таком важном вопросе, как вакцинация. Есть 2 компонента вакцины «Спутник», которые идут парой. И есть тот же первый компонент этой же вакцины, но «непарный», который обозвали «Лайт». И тем самым всех запутали!
И ещё: если у Вас тяжелые хронические болезни, Вы на гормонах, у Вас иммунодефицит- Вас через 21 день после второго компонента Спутника, нужен третий- ещё раз Спутник, под названием «Спутник-Лайт».
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова уже выписалась из больницы
22.12.2021 21:27 / СпортБуквально несколько часов назад стало известно о том, что Татьяну Тарасову уже выписали из больницы. Напомним,...
Этери Тутберидзе в отчаянии от диагноза дочери
22.12.2021 20:28 / СпортВ связи с неправильно подобранными лекарствами дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе начала терят...
В Саратовской области горе-мать оставила в заснеженной местности умирать своих двоих детей
22.12.2021 20:03 / ПроисшествияТрагедия произошла в селе Прокудино Саратовской области. Именно здесь прохожая нашла ужасающую находку: тела 8...
Звезда сериала «Чикатило» Алина Мещерякова нашла заказчика, организовавшего на нее нападение
22.12.2021 19:37 / Происшествия11 ноября неизвестный напал на звезду сериала «Чикатило», а потом и на ее мать. 32-летняя актриса назвала имя ...
Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыльска сломала позвоночник
22.12.2021 18:33 / ПроисшествияЖурналисты сообщили про ужасное событие, которое произошло с актрисой Барбарой Брыльской. Звезда, известная св...
За 2021 год было 32 предотвращенных терактов в стране
21.12.2021 22:22 / ПолитикаПрезидент России Владимир Путин в одном из своих последних заявлений сообщил о том, что за последние 11 месяце...
Дмитрия Тарасова защищает жена от обвинений Ольги Бузовой
21.12.2021 22:01 / Шоу-бизнесОльга Бузова на публичном мероприятии оскорбила своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Пока футболист думал, ка...
Алена Кравец испортила жизнь женщине, которая в итоге вырастила ее родного сына
21.12.2021 21:29 / Шоу-бизнес21 год назад 36-летняя музыкальная исполнительница Алена Кравец втайне от всех родила сына и написала отказную...
Напали и жестоко избили олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева
21.12.2021 21:07 / ПроисшествияНа олимпийского чемпиона Дмитрия Соловьева напали в самом центре Москвы. 32-летний фигурист и партнер ведущей ...
Звезда сериала «Татьянин день» Артем Артемьев стал папой!
21.12.2021 14:10 / ИнтернетАктер, звезда сериала «Татьянин день» Артем Артемьев уже довольно долгое время не выставляет напоказ свою личн...
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар