Глава Роспотребнадзора Анна Попова о пугающей волне распространения «Омикрона»

«В Великобритании и Африке, Южной Африке наблюдается такая статистика, что на всех заболевших приходится 75% заразившихся новым штаммом «омикрон». Темпы прироста пугают своей опасностью и рисками», - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Попова допустила возможный прогноз картины распространения в России, что он будет последовательно распространяться по всей стране.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о 25 зафиксированных случаев заболевания новым штаммом «омикрон» в стране.

Ранее, 16 декабря представитель ВОЗ Дэвид Набарро заявлял, что даже если с новым штаммом «омикрон» не будет такая ужасная статистка летальных случаев, как прежде – все равно это значительно пошатнет систему здравоохранения в целом во многих странах мира. При этом, усугубление ситуации можно ожидать в самые кратчайшие сроки – 2, максимум 3 недели.