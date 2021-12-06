В России выявлены первые больные, заболевшие новым штаммом омикрон

Роспотребнадзор сообщает о двух пациентах, заразившихся новым штаммом омикрон. По приезду в Россию из ЮАР ними были сданы ПЦР-тестирования, результаты которыми оказались положительными.

«В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора было проведено полногеномное секвенирование, в результате чего был выявлен штамм «омикрон»», - было сообщено в заявлении.

Стало известно, что накануне у 9 пассажиров, прибывших из ЮАР, был обнаружен COVID-19. Всех девятерых увезли в больницу, остальные пассажиры были размещены на пребывание в 14-дневной самоизоляции, поселив в пансионате подмосковного Сергиева Посада.

Новый штамм обнаружили в ЮАР еще 11 ноября, но людей Минздрав страны поспешил успокоить, что новый штамм легко переносится привитыми людьми. Но, появились сведения, что новый вирус легко обходит иммунитет людей, переболевших другими штаммами коронавируса.

Вирус омикрон уже был выявлен в 40 странах мира. В ВОЗ заявляют, что пока он опасений не вызывает, за последний месяц не зафиксировано ни одной смерти от омикрона. Делать выводы еще рано, ведь и число заболевших пока мало. На данный момент лучшие специалиста мира занимаются исследованиями в этой области, а также созданием и внесением изменений в формулу уже имеющейся вакцины.