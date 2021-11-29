Александр Гинцбург: о сроках изготовления вакцины против нового штамма «омикрон»

«Экспериментальная работа по разработке нового варианта вакцины против штамма «омикрон» займет не более десяти дней. Далее последует регуляторика», - заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург в эфире на телеканале «Россия 24».

Гинцбург рассказал, что далее вакцина должна будет пройти процедуру относительно сертификации, а также регуляторную политику относительно ее имунногенной эффективности и безопасности.

Ранее уже сообщалось о разработке новой вариации вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», которую ученые центра имени Гамалеи считают эффективной против нового штамма «омикрон».