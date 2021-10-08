ООН предупреждает о глобальном водном кризисе
08.10.2021 21:50 / Наука / Прочли: 1251 человек
Проблема заключается не только в питьевых ресурсах.
По данным ООН, уже в 2018 году 3,6 миллиарда человек не имели надлежащего доступа к воде крайней мере в течение одного месяца в году. По словам представителей ООН, человечество ждет водный кризис.
За последние 20 лет уровень воды сохраняется на суше (на поверхности, в недрах, в снега и льда) снижался со скоростью один сантиметр в год. Наибольшие потери приходятся на Антарктиду и Гренландию, но многие густонаселенные районы нижних широт испытывают значительные потери питьевой воды.
Кроме того, что риск возникновения серьезной водной кризиса. С 2000 года на земле выросло количество стихийных бедствий, связанных с наводнениями. Сегодня количество таких инцидентов возросло на 134% по сравнению с их числом 20 лет назад. Большинство смертей и экономических потерь, связанных с наводнениями, зарегистрированы в Азии. Кроме этого, на Земле с 2000 года продолжает расти количество засушливых периодов. С 2000 года продолжительность засух увеличились примерно на 30%, Африка является наиболее пострадавшим континентом.
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Источник: https://www.starslife.ru/
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